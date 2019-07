Vstupenky na Colours of Ostrava ještě jsou. Akce potrvá do soboty

Vstupenky na festival Colours of Ostrava, který potrvá do soboty, jsou ještě k dispozici. Zájemci mohou v pokladně na místě koupit lístky na všechny dny, případně i jednodenní. Informoval o tom mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Dodal, že ve středu se diváci bavili hlavně u koncertu Florence + The Machine. Ve čtvrtek se návštěvníkům přehlídky v industriálním areálu Dolních Vítkovic představil držitel cen Anděl a moravskoslezské kulturní Ceny Jantar David Stypka, těšit se mohou i na portugalskou zpěvačku Marizu.

"První den byl bez závažnějších organizačních komplikací. Všechny koncerty se uskutečnily. Diváci se bavili hlavně u vystoupení kapely Florence + The Machine či u projektu Small Island Big Song," uvedl Sedlák.

Vstupenky do areálu ještě nejsou vyprodány. "Ještě jsou v prodeji vstupenky na všechny zři zbývající dny. K dispozici jsou i jednodenní vstupenky," uvedl Sedlák. Prodávají se ale jen v pokladně na místě. "On-line předprodej už byl ukončen," řekl.

Čtvrteční program na hlavní scéně festivalu zahájil David Stypka s kapelou Bandjeez. Představí se i zpěvačka Mariza, která pěvecký styl fado kombinuje s moderními hudebními prvky jako elektronickou hudbou a hip hopem.

Festival Colours of Ostrava potrvá do soboty. V pátek se představí například nezávislý australský hudebník John Butler či taneční elektropopové trio Years & Years. Hlavní hvězda letošního ročníku legendární britská rocková skupina The Cure vystoupí v sobotu. Před ní se na hlavní scéně objeví francouzská zpěvačka Zaz.

Program se odehrává na 24 otevřených i krytých scénách. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v plánu také diskuse. Připraveny jsou i tvůrčí dílny, divadelní představení, promítání filmů, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.