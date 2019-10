Vypsaná fiXa hlásí vyprodané Forum Karlín

Pražský koncert Vypsané fiXy ve Foru Karlín je dva měsíce před konáním beznadějně vyprodán. Ten je součástí jejich jubilejního Vypsaná fiXa 25 let tour, které čítá celkem čtrnáct vystoupení. Kapela jej zahájila 7. října koncertem v rodných Pardubicích v klubu Žlutý pes, kde před pětadvaceti lety odehrála svůj první koncert.

V rámci oslav čtvrtstoletí existence vydala kapela u svého labelu SanPiego Records 3. října nové, v pořadí deváté, studiové album nazvané Kvalita. Nahrávalo se ve studio SONO a obsahuje jedenáct novinek, které si producentsky a trochu netradičně rozdělili Ondřej Ježek a Dušan Neuwerth.

"Nápad použít dva producenty na jedno album vzešel z toho, že někdo z nás v šatně na koncertě prohlásil, že by bylo zajímavý, kdyby se Ondřej Ježek s Dušanem Neuwerthem spojili v jednoho producenta. Všichni se zasmáli, ale pak jsme se bavili dál a shodli se, že by to spolu vážně produkovat mohli. Tak jsme si s nimi dali sraz v hospodě a oni řekli ano. Do chvíle, než jsme začali nahrávat v Sonu, panovala jistá oboustranná nervozita, jak to bude probíhat, a jak to dopadne. Pak se ale ukázalo, že si ti dva opravdu rozumí, a dokážou velice dobře spolupracovat. Takže na začátku všeho byla vtipná hláška, která se proměnila v dobrej nápad," vysvětluje frontman kapely Márdi.

Prvním singlem a videoklipem, který kapela z nového CD vypustila do světa ještě během léta, byla píseň Krabička. Na něj pak navázala dalším klipem s názvem Babička.