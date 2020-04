Zemřel jazzový altsaxofonista Lee Konitz

Ve věku 92 let zemřel americký jazzový saxofonista Lee Konitz, jeden z otců hudebního směru cool jazz. Podle amerických médií měl nemoc covid-19 způsobenou pandemickým koronavirem. Konitz hrál například i na přelomovém kompilačním albu nahrávek z přelomu 40. a 50. let minulého století Birth Of The Cool trumpetisty Milese Davise. Hráč na altsaxofon zemřel podle rozhlasové stanice NPR ve středu v New Yorku na zápal plic.

Úmrtí stanici potvrdil jazzmanův syn. "S velkým zármutkem musíme oznámit, že Lee Konitz včera (ve středu) zemřel na komplikace způsobené covid-19," stojí dnes na facebookových stránkách hudebníka.

Konitz je považován za jednoho z architektů moderního jazzu a vynálezců cool jazzu, který se na rozdíl od složitého bebopu s krkolomnými sóly vyznačuje uvolněnějšími tempy a lehčím, tlumenějším tónem.

Chicagský rodák během své více než 70 let trvající kariéry nahrál přes 150 desek. Kromě Davise spolupracoval také s dalšími jazzovými veličinami jako pianista Lennie Tristano, saxofonista Warne Marsh, trumpetista Chet Baker nebo kapelník Stan Kenton a ovlivnil mnohé další saxofonisty včetně Paula Desmonda nebo Arta Peppera.

Konitz, který ještě v roce 2011 hrál i v pražském klubu Jazz Dock, je další obětí koronaviru ze světa jazzu. Na počátku měsíce zemřel na zápal plic způsobený nemocí covid-19 pianista Ellis Marsalis.