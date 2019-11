Zimní Masters of Rock ve Zlíně láká na Powerwolf

Sportovní hala Datart ve Zlíně bude v sobotu znovu patřit fanouškům tvrdé muziky. Uskuteční se v ní už 15. ročník zimní verze mezinárodního rockového festivalu Masters of Rock. Jeho hlavními lákadly budou německá formace Powerwolf a portugalská kapela Moonspell. Festival je už několik týdnů beznadějně vyprodaný, řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Skupina Powerwolf je známá svými náboženskými i vlkodlačími tématy. V roce 2003 ji založili kytaristé Matthew a Charles Greywolfovi, jejími členy jsou dále zpěvák Attila Dorn, klávesista Falk Maria Schlegel a bubeník Roel van Helden. Při koncertech vystupují s nalíčenými obličeji a ve výrazných kostýmech. Na Moravu se formace vrací po téměř roce a půl, loni patřila mezi hlavní hvězdy letního Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. "Kapela je v České republice nesmírně populární. Pravidelně vyprodává sportovní haly, takže jsme neměli ani chvilku pochybnosti o tom, že by se něco podobného neudálo na festivalu zimní Masters of Rock," uvedl Daron.

Mezi časté hosty na tuzemských pódiích patří i Moonspell v čele s charismatickým zpěvákem Fernandem Ribeirem. Průkopníci dark metalu působí na scéně od roku 1992, vydali 12 studiových alb. Zatím poslední CD z předloňska nese název 1755 a odkazuje k roku jednoho z nejničivějších zemětřesení v historii Evropy, které zasáhlo Lisabon.

Návštěvníci se mohou dále těšit na fantasy power metal v podání britsko-švýcarské formace Gloryhammer, oblíbenou švédskou power metalovou skupinu Bloodbound nebo německou kapelu Beyond the Black, která se prezentuje symfonickým metalem. S novým albem The Heretics přijedou do Zlína řečtí Rotting Christ, jejichž muzika se pohybuje na pomezí black a gothic metalu. Vystoupí i německá formace The New Roses, americká skupina The Black Dahlia Murder, finská kapela Stam1na a seskupení Silver Dust, které v 11.15 program zahájí.

Pořadatelé na akci představí i první kapely pro letní verzi festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Návštěvníci si na přehlídku zároveň budou moci koupit vstupenky za zaváděcí cenu. Do prodeje půjde také festivalové DVD Masters of Rock 2019. Téměř šestihodinový záznam na dvou discích obsahuje 13 rozhovorů a 35 sestřihů koncertů z červencového festivalu. Kompletní program zimní verze přehlídky je k dispozici na webu www.mastersofrock.cz.