Zpěvák Oasis Liam Gallagher poprvé zahraje v Praze

Jednou z hvězd letošního ročníku Metronome Festivalu Prague bude britský zpěvák Liam Gallagher, bývalá vůdčí osobnost kapely Oasis. Čtvrtý ročník festivalu Metronome se uskuteční 21. až 22. června na pražském Výstavišti a pro Liama Gallaghera to bude první sólové vystoupení v Česku. Před 22 lety se v Praze představil jako frontman slavných Oasis. Za pořadatele o tom informovala Lenka Netušilová.

"Jsme opravdu nadšení, že Liam Gallagher zvolil jako jednu se svých letošních zastávek Prahu a Metronome Festival. Návštěvníci si vychutnají plnohodnotný koncert pod širým nebem, ve kterém mimo aktuální desky As You Were, zazní i mnoho hitů dnes již legendárních Oasis. Bude to určitě jeden z těch koncertů, o které byste neměli přijít, protože se na něj rozhodně bude dlouho vzpomínat," uvedla Barbora Šubrtová, programová ředitelka Metronome Festivalu Prague.

Liam Gallagher spoluzaložil skupinu Oasis, kterou vedl společně s bratrem, kytaristou Noelem. Oasis se stali jednou z nejúspěšnějších britských kapel všech dob. Jejich druhé a nejznámější album (What's the Story) Morning Glory? vydané v roce 1995 bylo roku 2010 vyhlášeno nejlepším britským albem čtvrtstoletí.

Po rozpadu Oasis v roce 2009 Liam Gallagher založil skupinu Beady Eye, kterou tvořili členové Oasis bez Noela Gallaghera. Kapela vydala dvě řadové desky, na kterých se přiklonila k tradici Beatles, kteří byli vždy hlavním inspiračním zdrojem bratří Gallagherů. Beady Eye fungovali do roku 2014. O tři roky později přišel Liam Gallagher s debutovým sólovým albem As You Were. Jeho bratr Noel Gallagher v Praze zahrál loni v dubnu. Se svou kapelou High Flying Birds dorazil s deskou Who Built The Moon?

Návštěvníci festivalu Metronome se mohou těšit i na kapely Kraftwerk, Morcheeba, Primal Scream nebo z českých Pražský výběr a Khoiba a tři desítky dalších koncertů. První ročník Metronome se na Výstavišti odehrál v roce 2016 s hlavními hvězdami Iggy Popem a kapelou Foals. O rok později lidé přišli hlavně na Stinga a Kasabian a loni na Johna Calea, Davida Byrnea či kapely Chemical Brothers a Massive Attack. Návštěvnost podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků na prvním ročníku na letošních 18 tisíc. Další informace se nacházejí zde.