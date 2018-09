Zrušený Slavík? Ortel: Ztratil svou podstatu. Gott: Snad se vrátí

Zpěvák Karel Gott označil hudební anketu Český slavík, jejíž letošní zrušení oznámil Jaroslav Těšínský z pořádající agentury Musica Bohemica, za nedílnou součást české populární hudby. Zpráva, že si anketa dá roční pauzu, vyvolala velký ohlas na hudební scéně. Má-li být podle Těšínského Český slavík skutečným barometrem masové popularity v oblasti pop music, musí držet krok s dobou, mimo jiné s rychlým rozvojem sociálních sítí. "Není to záležitost nejbližší doby, více oznámíme ke konci roku," řekl Těšínský.

"Anketu Český slavík považuji za nedílnou součást české populární hudby. Osobně jsem se vždy na slavnostní vyhlašování vítězů těšil, mimo jiné proto, že jsem měl možnost potkat v sále kolegy, od kterých jsem se vždy nechal rád inspirovat. Pevně proto věřím, že v příštím roce se podaří anketu obnovit a panu Těšínskému přeji hodně síly a nadšení v další práci," sdělil Gott, který v anketě zvítězil dvaačtyřicetkrát.

Manažer několikanásobného vítěze ankety skupiny Kabát Radek Havlíček rozhodnutí Těšínského nekomentoval. "Je to svobodné rozhodnutí pořadatele soutěže. Důvody neznáme," uvedl.

Tomáš Ortel, zpěvák, frontman a textař kapely Ortel, kvůli níž se v minulém ročníku měnily výsledky, pro server iDnes.cz prohlásil, že "pokud lidé nemají možnost ovlivnit hlasování v soutěži popularity, ztrácí anketa svou podstatu". "O změně pravidel se diskutovalo hned po loňském vyhlášení Slavíků, tak se dalo očekávat podobné prohlášení pana Těšínského. Otázkou zůstává, jakou roli v těchto krocích hraje kapela Ortel a zda se skutečně jen nehledá způsob, jak zabránit kapele či mé osobě ukázat se na obrazovkách," uvedl Ortel. "Pamětníci ví své o politických tlacích na jednotlivé ročníky soutěže," dodal.

Původně celostátní akce časopisu Mladý svět byla ovlivňována politicky na začátku 70. let, kdy byli ze seznamu vyřazeni komunistickému režimu nepohodlní Marta Kubišová a Karel Kryl.

Hudební kritik Josef Vlček v pořadu Rozstřel řekl, že pár lidí, kteří se rozhodli Slavíka zničit, jej zničili. Označil to za problém sociálních sítí. Vlček i hudební redaktor Václav Hnátek se domnívají, že by mohlo dojít i k dvouletému odkladu. "Uškodit by to však anketě nemuselo. Lidé na ni jen tak nezapomenou. I v devadesátých letech se Český slavík čtyři roky nekonal a populární hudbě to neuškodilo," upozornil Vlček.