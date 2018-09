Hyundai a PKF – Prague Philharmonia slaví pětileté partnerství.

Společnost Hyundai Motor Czech a PKF - Prague Philharmonia slaví úspěšné výročí již pětileté spolupráce. PKF letos vstupuje do 25. jubilejní sezóny, která začíná v pátek 14. 9. 2018 koncertem americké houslistky korejského původu Sarah Chang.

"V letošní sezoně vstupujeme do pátého roku spolupráce se společností Hyundai Motor Czech a já jsem velice rád, že stále intenzivněji rozvíjíme naše společné plány a daří se nám stupňovat dynamiku tohoto projektu. Hyundai je pro nás synonymem inovace, kreativity a kvality. To jsou atributy spojující orchestr PKF - Prague Philharmonia s touto značkou. Vnímám je jako společné, dávající tomuto propojení smysl. Pevně věřím, že je před námi minimálně dalších pět let, které přinesou nejen mnoho společných kreativních nápadů, ale rovněž ještě více prohloubí naše vztahy a spolupráci," komentuje spolupráci Radim Otépka, ředitel PKF - Prague Philharmonia.

Filharmonikům poblahopřál v rámci jubilejní 25. sezóny a výročí dlouhodobé spolupráce také prezident Hyundai Motor Czech. "PKF vnímáme jako partnera, se kterým nás spojuje ambiciózní touha dosahovat nejlepších možných výsledků a vytvářet špičkové dílo, které svou hodnotou trvá. Jsme velice hrdí na to, že se letos jedná již o páté výročí našeho partnerství a rád bych jménem společnosti Hyundai poděkoval PKF za přínos české i světové kultuře," uvedl Byung Kwon Sir, prezident společnosti Hyundai Motor Czech.

Společnost Hyundai tradičně podporuje jak kulturní, tak CSR a sportovní projekty nejen v České republice, ale také na celém světě. Známá je její spolupráce s londýnskou galerií Tate Modern nebo dlouhodobá podpora fotbalových šampionátů.