Ivan Langer zahájí uvedení svojí výstavy "Sochobásně"

Již tento čtvrtek 20. června v 18.00 hodin odstartuje Ivan Langer veřejnou vernisáží v Galerii BM (Moravská 34) karlovarskou zastávku své putovní výstavy "Sochobásně". Skulptury, které v unikátní 3D formě ztvárňují nejzásadnější texty a glosy z Langerovy poslední knihy, budou následně v galerii přístupné široké veřejnosti až do 8. července 2019. Karlovy Vary jsou třetí zastávkou "Sochobásně TOUR 2019", která v letošním roce zavítá do celkem 7 lokalit (kromě Karlových Varů také do Ostravy, Jihlavy, Plzně, Brna, Zlína a Prahy).

Kniha "Sochobásně v Síti", jejíž texty výstava umělecky ztvárňuje, je v pořadí třetí antologií Langerových trefných poznámek a poeticko-politických glos a "šlehů" a navazuje na dva předchozí úspěšné autorovy tituly V Síti (2016) a V Síti 2 (2017). Zatímco předešlé knihy doprovázel Langer svými kresbami, v aktuální knize autor představil novou uměleckou formu: "Obohacuji jazyk český o nový pojem SOCHOBÁSEŇ. Spojuje v sobě obsah a formu slov, je koláží sarkasmu i jizlivosti, bolesti, smutku a laskavosti, naděje i pocitu ztracenosti, zkratky i lyrické epičnosti. SOCHOBÁSNĚ jsou podnětem k zamyšlení, kdo jsme, co si přejeme, kde jsme a kam jdeme. Přejí si zneklidnit, povzbudit, probudit i pobavit."

Výstavu "Sochobásně" uvádí v Karlových Varech Galerie BM. Slavnostní vernisáž otevřená pro veřejnost proběhne ve čtvrtek 20. června od 18.00 hod. a expozice bude návštěvníkům zdarma přístupná až do 8. července, mj. také v průběhu mezinárodního filmového festivalu.

Ve zkratce - Kniha "Sochobásně v Síti" je soubor nejzajímavějších a nejdiskutovanějších facebookových statusů Ivana Langera za uplynulý rok, kterými formou básnických glos a zamyšlení komentoval politické dění, kauzy i aktuální celospolečenská témata - Vydává nakladatelství Fortuna Libri, v prodeji za 399 Kč - Kniha obsahuje také fotografie autorových skulptur, tzv. Sochobásní, které ztvárňují nejzásadnější postřehy a glosy - Výstava těchto skulptur "Sochobásně" má vernisáž 20.6. od 18.00 hod. v Galerii BM (Moravská 34, Karlovy Vary), kde bude expozice následně otevřená veřejnosti do 8.7.2019