Jihlavský festival dokumentů chce být přístupnější i seniorům

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava chce být podle svého ředitele Marka Hovorky letos přístupnější a viditelnější. I proto bude mít speciální projekce určené třeba seniorům, rodinám s malými dětmi nebo handicapovaným. Prostor na ně vznikl díky prodloužení festivalu z šesti na deset dní, během kterých bude možné filmy reprízovat. Na letošní 28. ročník bude také poprvé zvát výstava v několika městech na Vysočině, má zvýšit zájem o festival mezi místními. Festival se uskuteční od 25. října do 3. listopadu.

Akreditace pro lidi nad 65 let a zdravotně postižené bude bezplatná, doposud festival takto zvýhodňoval jen děti do 15 let. Starším lidem a postiženým také upraví některá představení, třeba tím, že budou hlasitější. Nevidomí dostanou svého průvodce, který jim popisem děje na plátně zpřístupní zážitek z nové dokumentární tvorby. Festival pravidelně promítá přes 300 snímků. Projekce v nesetmělém sále budou nově určené pro rodiny s malými dětmi.

Festival už oslovil centra sociálních služeb v kraji a další organizace, které se věnují seniorům nebo lidem se zdravotním a duševním handicapem. "Je pro nás důležité jim dát najevo, že festival je tady i pro ně, a snažit se je do toho prostředí vtáhnout," dodal Hovorka. Bezplatnou akreditaci si lidé dopředu vyřídí přes web festivalu nebo přímo ve festivalovém informačním stánku na Masarykově náměstí od 25. října.

Aktivity Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava představí výstava, kterou budou moci vidět lidé od 11. do 22. září na zámku ve Žďáru nad Sázavou a v kinech v Havlíčkově Brodě. Následně bude i v kinech v Humpolci, Pelhřimově a Třešti a od 7. do 21. října v Univerzitním centru Telč.

Podrobnosti z programu zatím organizátoři nezveřejnili. Už ale oznámili, že nabídne i retrospektivu režisérů Víta Klusáka a Filipa Remundy a jejich producentské společnosti Hypermarket Film. Pořadatelé ji zařadili kvůli tomu, že chtějí jejich snímek Český sen z roku 2004 představit i mladé generaci, která dobu jeho premiéry nezažila. Festival zároveň uvede premiéru remasterované verze Českého snu, která pak zamíří do kin.

Loni festival promítal 357 snímků. V kinech nebo on-line je vidělo na 90.000 diváků. Prodaných akreditací bylo asi 5300. Nejlepším českým dokumentem loňského ročníku byl snímek Světloplachost. V sekci Opus Bonum, ve které soutěží světové dokumenty, porotce nejvíc přesvědčil chorvatský dokument Loď.