Kouzelné vystřihovánky devadesátileté Kornelie Němečkové v Břeclavi.

Autorka legendární dívky v kroji z televizního pořadu Zpívánky a dalších vystřihovánek s folklorními motivy, výtvarnice Kornelie Němečková, letos oslavila devadesátku. Její práce včetně ilustrací, koláží nebo grafik do konce března vystavuje Havlíčkova vila v Břeclavi.

Pochází z Valašska, ale v Praze žije už sedmdesát let. Přesto se motivy z jejího rodného kraje do její volné tvorby promítají až do dnešních dnů. Devadesátiletá výtvarnice se narodila ve Vsetíně a nedlouho poté, co její rodné město změnilo název na Gottwaldov, v něm vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu. Navrhovala obuv a oděvy, ale brzy ji osud zanesl do Prahy, kde učila děti výtvarnou výchovu v Ústředním domě pionýrů a mládeže. Tam si shodou okolností našla cestu k vystřihovánkám, na nichž vyrostlo několik generací.

"Jednou mi bývalý spolužák ze Slovenska poslal vánoční přání s maličkou bílou vystřihovánkou. Byla to krásná, drobounce vystřihovaná dečka s jemným krajkovým vzorem a mě napadlo, že kdybychom toto dělali s dětmi na kroužku, tak máme co dávat návštěvám, které k nám do hodiny často zavítali. A tak jsem začala s vystřihovánkami," vzpomíná Kornelie Němečková, která se vedle této techniky věnuje také grafice, ilustraci nebo malbě na sklo. Má za sebou už čtyři desítky výstav u nás i v zahraničí, ať už samostatných nebo společně se svým manželem, sochařem Zdeňkem Němečkem (1931-1989). Ten se zabýval především sportovní tematikou. Jeho ateliér v pražské Libni po něm zdědil syn Jan Němeček, známý designér ze studia Olgoj Chorchoj.

K letošním 90. narozeninám uspořádala Kornelii Němečkové retrospektivní výstavu břeclavská galerie Havlíčkova vila, za níž stojí Nadační fond Moravská krása. Tuto neziskovou organizaci před dvěma lety založila podporovatelka lidových tradic a zvyků Monika Vintrlíková s cílem propagovat moravský folklor u nás i v zámoří. "Paní Němečkovou vždy inspirovala lidová kultura a tradice, což jsou přesně témata, která dlouhodobě propagujeme. Část jejích vystřihovánek jsme zakoupili do sbírky našeho nadačního fondu a hned nám bylo jasné, že musíme uspořádat výstavu, abychom veřejnosti představili originální tvorbu oceňované umělkyně," říká Monika Vintrlíková.

Havlíčkovu vilu, kde se výstava Kornelie Němečkové nazvaná Kouzelné obrázky do konce března příštího roku koná, otevřela loni. Dům z roku 1902 je pojmenován po břeclavském starostovi, který na přelomu 19. a 20. století podporoval místní kulturu a spolkový život. Interiér vily včetně kavárny v přízemí zařídila designérka Helena Dařbujánová.

Vedle prací Kornélie Němečkové jsou v galerii k vidění také díla dalších tří autorů, které spojuje tematika lidové kultury, tradice a přírody. Slovenská malířka Adžana Modlitbová vystavuje obrazy slovenské krajiny, František Pavlica ze Slovácka barevné litografie inspirované slováckým folklorem a Miroslav Potoma, přezdívaný "slovenský Josef Lada", idylické výjevy z venkovského života.