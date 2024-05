Letošní Jazz Open Ostrava uvede Prince tribute show

Bývalí členové kapely legendárního Prince, jedenáctinásobný držitel Grammy Phil Lassiter a Ida Nielsen, jedna z nejlepších baskytaristek světa, vzdají hold této legendě v hlavním festivalovém večeru, který nese název "Prince tribute show".

Jazz Open Ostrava je jednou z nejdůležitějších kulturních akcí v Ostravě. Letos proběhne již 18. ročník, konkrétně ve dnech 6. 6. - 20.6. 2024. Díky velké podpoře statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje se tento festival výrazně zapsal na mapu mezinárodních festivalů konaných v České republice. "V předchozích sedmnácti ročnících jsme dosáhli vysoké umělecké i společenské úrovně a našim cílem je stále více rozmanitěji a kvalitněji rozvíjet tento unikátní projekt," říká zakladatel a ředitel festivalu Boris Urbánek.

O zahájení festivalu se postará 6. června 2024 v ostravském klubu DOCK kapela - 123 Minut. Dnes už legendární kapela, která je nositelem ceny Anděl za Objev roku 1999. Jsou jedineční intenzitou a energičností svých koncertů, které jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz, blues, funky či world music. Kapelu tvoří trio uznávaných muzikantů: zpěvák, kytarista, autor písní a českých textů Zdeněk Bína, baskytarista a autor anglických textů Fredrik Janáček a výjimečný bubeník Dano Šoltis.

"Minuty" byly na cenu Anděl byli nominováni ještě několikrát v dalších letech a jako jedna z mála tuzemských skupin slavily úspěchy také v zahraničí, kde odehrály kolem dvou set koncertů v klubech a na festivalech (Holandsko, Polsko, Francie, Slovensko, USA nebo Anglie). V letošním roce budou postupně představovat novinky z připravované desky.

Do Síně slávy bude letos uvedena legenda československé hudby Jan Spálený, který 13. června vystoupí v ostravském klubu Parník se skupinou ASPM. Jan Spálený se narodil před 81 lety v Praze na Vinohradech velmi mladým, múzicky založeným, rodičům jako prvorozený a je starším bratrem populárního zpěváka Petra. Pražskou konzervatoř studoval v létech 1964 až 1968, kde se naučil hrát na trombón, tubu, barytonsaxofon a v šestapadesátém roce svého věku se začal učit hrát na kornet. V průběhu let hrál dixieland, rock'n'roll, rhythm & blues, s bratrem Petrem měli kapely Hipp's a Apollobeat, hostoval v popových kapelách, ale věnoval se také hudbě, které se převážně říká vážná. Jeho jméno je spojeno s Českým rozhlasem, kde dlouhá léta pracoval jako hudební dramaturg, moderátor, namluvil rozhlasové pohádky, dlouhá léta se věnoval hudební režii a byl také šéfem Českého Rozhlasu - stanice Praha. Celý život skládá, píše texty, aranžuje, zpívá, hraje a provokuje…V roce 1984 založil spolu s Petrem Kalandrou skupinu ASPM, se kterou se představí na Jazz Open Ostrava 2024.

Dne 18. června proběhne živý koncert talentované, mladé bubenice Kristýny Sibinské v Českém rozhlase Ostrava. Kristýna Sibinská se může pochlubit vítězstvím v mezinárodní soutěži Hit Like A Girl Internation Drum Contest , kterou vyhrála již ve svých 16 letech a v loňském roce obdržela čtyřleté stipendium na Berklee College of Music v Bostonu.

Dne 19. června v klubu DOCK bude tradiční Jam session, tentokrát s hvězdným Philem Lassiterem a jeho kapelou.

Vyvrcholení Festivalu Jazz Open Ostrava bude 20. června a již tradičně proběhne na nádvoří Slezskoostravského hradu. Letošního festivalový večer bude věnován legendě světové hudby a nese název "Prince tribute show". Prince nebo také The Symbol, původním jménem Rogers Nelson, zpěvák, multiinstrumentalista, tanečník, skladatel, textař, filmový producent i režisér v jedné osobě. Umělec, který rozboural hranice mezi žánry se stal v letech 1978-2016 absolutní světovou superstar, kdy nečekaně v 58 letech opustil tento svět. Letos je to přesně 40 let od chvíle, kdy vylétl na 1. místa všech světových hitparád s písní Purple Rain, která se stala zároveň titulní písní stejnojmenného filmu. Hlavními protagonisty festivalového večera budou dva umělci, kteří s Princem vystupovali během jeho umělecké kariéry. Phil Lassiter, americký trumpetista, zpěvák, multiinstrumentalista, aranžér, producent a 11x Grammy ověnčený umělec. Druhou protagonistkou bude Ida Nielsen, která byla v anketě Music Radar zařazena mezi 10 nejlepších baskytaristů na světě. Stejného názoru byl nejspíš už v roce 2010 Prince, který Idu pozval do své kapely The New Power Generation. Oba dva umělci představí speciální program pro Jazz Open Ostrava 2024.

Celý večer na Slezskoostravském hradě zahájí kapela Boris Band Combination. Kapelník a skladatel Boris Urbánek si navíc pozval speciální hosty z USA - perkusistu Michito Sancheze a trumpetistu Omara Kabira.

Více informací o letošním festivalu naleznete na: www.jazzopen.cz

https://www.facebook.com/JazzOpenOstrava/