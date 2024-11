Letošní Měsíc Příběhů bezpráví připomene 35 let od sametové revoluce

Letošní 20. ročník listopadového promítání filmů ve školách o československých dějinách připomene 35 let od sametové revoluce. Do projektu Měsíc Příběhů bezpráví se zapojilo přes 560 základních a středních škol a organizátor, společnost Člověk v tísni, do nabídky snímků zařadil i tři své dokumenty ze série 1989, které přibližují revoluční události z pohledu mladých lidí: studentky Ivany, emigranta Petra a pankáče Pavla. Člověk v tísni o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

"Přestože poměrně často zaznívá, že mladé lidi nedávná historie nezajímá, realizované výzkumy i naše zkušenosti nic takového nepotvrzují. Většina studentů se chce o období komunistického Československa dozvědět víc," uvedl ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách, zakladatel Příběhů bezpráví a režisér zmiňovaných snímků Karel Strachota.

Jeho filmy ze série 1989 jsou zdarma dostupné také na portálu JSNS.cz a k vidění budou i 17. listopadu na Jungmannově náměstí v Praze, kde Člověk v tísni každoročně pořádá Kino Příběhů bezpráví.

Měsíc promítání Příběhů bezpráví se koná každý listopad od roku 2005 a zapojené školy kromě projekcí pořádají i debaty s pamětníky, filmaři, protagonisty filmů nebo historiky. Za dobu existence projektu školy uspořádaly 10.748 promítání, kterých se zúčastnilo téměř půl milionu žáků, uvedli zástupci Člověka v tísni.

Letošní ročník projektu slavnostně začne 4. listopadu v pražském kině Lucerně předáním Cen Příběhů bezpráví. Studentská porota tentokrát rozhodla o ocenění někdejšího politického vězně Lea Žídka, řádové sestry Kristíny Zachovalové, která čelila nátlaku komunistického režimu kvůli své víře, a disidenta a signatáře Charty 77 Václava Blabolila.