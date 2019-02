Angličan bude v Praze překládat Haškova Švejka

Nový anglický překlad Osudů dobrého vojáka Švejka bude vznikat v Praze v květnu během měsíčního rezidenčního pobytu. Pracovat na něm bude anglický překladatel Gerald Turner. Stipendium mu poskytne České literární centrum, které na jaře v Praze a Brně přivítá 11 překladatelů, bohemistů nebo literárních vědců. Humoristický a satirický román Jaroslava Haška je nejpřekládanější český román, byl přeložen do šesti desítek jazyků.

Turner bude na Švejkovi pracovat v bytě po Jaroslavu Foglarovi v Praze na Žižkově. Kniha vzhledem k jejímu rozsahu vyjde až za několik let, vydá ji ve své edici Modern Czech Classics tuzemské nakladatelství Karolinum, které překlad iniciovalo. Informovala o tom mluvčí literárního centra Vendula Ježková.

Centrum bylo založeno v roce 2017 jako sekce Moravské zemské knihovny - sídlí ale v Praze. Jeho úkolem je zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i ČR. Nabízí rezidenční pobyty pro tuzemské i zahraniční autory a překladatele a podporuje výjezdy autorů na domácí i zahraniční festivaly, čtení, konference a jiné akce. Při svém založení centrum uvádělo, že má přibližně desetimilionový rozpočet. Kolik peněz vynaloží třeba na aktuální jarní rezidenční pobyty, centrum nesdělilo.

Využijí je tvůrci z Německa, Polska, Maďarska, Chorvatska, Itálie, Španělska, Velké Británie, Ukrajiny a Tchaj-wanu. Gerald Turner se věnuje české literatuře od konce 70. let minulého století. V 80. letech překládal přední české autory včetně Václava Havla, Ludvíka Vaculíka, Milana Šimečky a Ivana Klímy pod pseudonymem A. G. Brain. V letech 1985 až 1990 pracoval jako výhradní překladatel Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v bavorském Scheinfeldu.

Mezi jeho vydanými překlady jsou romány, povídky a divadelní hry. Jeho překlad Europeany Patrika Ouředníka obdržel v roce 2004 překladatelskou cenu amerického PEN klubu. Jeho překlad textu s názvem Oslovit Zachea od Tomáše Halíka získal cenu za nejlepší teologické dílo vydané v období let 2009 a 2010. Byl osobním překladatelem prezidenta Václava Havla, uvádí literární centrum.

Jaro přinese také další překlady poezie Vladimíra Holana do němčiny. Německý bohemista Urs Heftrich se jim věnuje již 15 let; v jeho překladu vyšlo již šest z plánovaných 14 svazků českoněmecké edice Sebraných spisů Vladimíra Holana, se značným ohlasem německé veřejnosti. Tchajwanská bohemistka Melissa Shih-hui Lin přeloží do čínštiny románový bestseller Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. Překladatelka do maďarštiny Flóra Peťovská bude v Brně pracovat na překladu oblíbené knihy pro děti od Pavla Šruta a Galiny Miklínové Lichožrouti.