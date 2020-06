Čapkův památník otevřel expozici o jeho divadelních hrách

Památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku zpřístupnil výstavu Loupežníkova Lásky hra osudná. Připomíná dvě čapkovská výročí - 110 let od premiéry jednoaktovky Lásky hra osudná, jež byla prvním výsledkem spolupráce Karla a Josefa Čapkových na poli dramatu, a 100 let od uvedení hry Loupežník, prvního samostatného dramatického díla Karla Čapka. Tématem je i soukromí bratří Čapků a jejich vztah k ženám a lásce, řekl ředitel památníku Zdeněk Vacek.

Expozice autorky Terezy Petřek Todorové představuje archivní fotografie, ohlasy na nejzajímavější inscenace obou děl před domácím i zahraničním publikem a připomíná i jejich zpracování ve světě hudby a filmu. Hrou Lásky hra osudná se Čapkové rozhodli společně dobýt Prahu, kterou chtěli zaujmout, ohromit a šokovat svou světáckostí.

"Jejich duchaplná hříčka, vycházející z komedie dell'arte, zdůrazňuje šviháctví, originalitu, hravost a sarkasmus, s nímž oba autoři ironizovali měšťácký svět i sami sebe. Textu si ale zprvu příliš nevážili, vydali ho pouze v literárním časopise Lumír, a dokonce zvažovali, že ho spálí. Teprve později ho vzali na milost, takže se dostal až na divadelní jeviště," uvedl Vacek.

V Loupežníkovi, na němž bratři původně pracovali společně, a nakonec jej později dokončil Karel, se oproti tomu promítají hořkosladké pocity nostalgie, spojené s prvním milostným okouzlením a neuchopitelností mládí.

Soukromý život bratrů

Atraktivní součástí výstavy jsou originální scénické návrhy Josefa Čapka a citáty a úryvky z dopisů obou bratrů - včetně Karlovy autorské básně, která vznikla pod dojmem tehdy začínající herečky Olgy Scheinplugové. Právě v ní našel ideální představitelku Mimi z Loupežníka a později i svou životní družku. Výstavu doplňuje promítání klíčových scén z filmu Loupežník z roku 1931 režiséra Josefa Kodíčka.

"Pokud jde o lásku a ženy, chceme nechat promluvit hlavně samotné bratry, prostřednictvím citátů. Vždyť oba se ženili až po dlouholetých známostech. Josef se ke svatbě odhodlal po devíti a - matkou ještě bedlivěji střežený - Karel dokonce až po patnácti letech vztahu," připomněl Vacek.

Současný ředitel vede památník od letošního ledna. Nahradil Alici Seidlovou, která je snachou krajského radního a proti níž se bouřily kulturní spolky. Seidlová po vlně kritiky rezignovala. Kromě výstavy Loupežníkova Lásky hra osudná, jež potrvá do 12. září, památník pod Vackovým vedením připravil také rozšíření expozice. Od 4. července si návštěvníci budou moci prohlédnout spisovatelovu autentickou garáž se stejným typem vozu, jakým jezdil. Památník tak připomene výročí 85 let od cesty Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové vozem Škoda Popular do Alp. Součástí nových prostor budou i panely s informacemi pro návštěvníky.