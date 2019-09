Julian Gough představí českým čtenářům svou knihu Spojení

Jeden z neoriginálnějších současných irských spisovatelů Julian Gough přichází na český trh s novým napínavým technothrillerem s názvem Spojení. Dílo pojednává o spojení mezi člověkem a čímsi v digitálním věku. Je to příběh matky a syna, ale také váš, vašeho telefonu i budoucnosti. Knihu přeložila z originálu Connect do češtiny Marie Dupalová a vydává nakladatelství MOBA.

Bioložka Naomi je rozvedená a stará se o dospívajícího syna Colta. Colt je génius. Umí programovat virtuální reality, které si ostatní nedokážou ani představit, ale zároveň je natolik introvertní, že si sotva umí objednat pizzu. A když první romantické setkání s dívkou skončí naprostým fiaskem, začne mít pochybnosti, jestli mu jeho virtuální existence stačí.

Poté, co Colt tajně odešle revoluční vědeckou studii své matky na biologickou konferenci v New Yorku, začne se do jeho života vměšovat jeho otec, který řídí tajnou vládní organizaci...

Nejtemnější obavy jeho matky Naomi se naplní. Coltův otec se vrátí zpět do jejich životů. Vláda Spojených států amerických totiž chce její výzkum ...

Colt bude muset brzy opustit komfort vlastního virtuálního světa a začít hledat, kdo vlastně je. Naomi se musí rozhodnout, jak daleko je ochotna jít, aby ochránila vlastní dítě. Je schopná někoho zabít? Zničí tím svět?

Kniha bude v prodeji ke konci září 2019. Více informací najdete zde.