Kniha TÝDNE: Americká klasika Velký Gatsby od Fitzgeralda

Americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald je jedním z nejznámějších autorů první poloviny 20. století. Je součástí ztracené generace, mezi které se počítá i neméně slavný Ernest Hemingway. Ve svých románech Fitzgerald především zobrazoval společenský život ve 20. letech minulého století. Ač to může být neuvěřitelné, za celou svou literární kariéru napsal pouze pět románů. Pro tento týden jsme pro náruživé čtenáře vybrali jeho nejslavnější dílo Velký Gatsby, v kterém se popis luxusu, společenské prestiže a všezahrnujícího amerického snu objevoval nejvíce.

Nejenže je dílo známě hlavně z maturitních seznamů povinné četby, svoji oblibu si našlo i u filmových tvůrců, kteří jeho adaptaci zpracovali dokonce pětkrát. První film byl natočen již v roce 1926, tedy rok po vydání samotného románu. Tento film se ještě počítá mezi němé zástupce filmové hollywoodské tvorby a v současnosti je považován za ztracený. Dochoval se pouze trailer. Ze současné tvorby rozhodně stojí za zmínku filmová adaptace z roku 2013, kde postavu Gatsbyho ztvárnil americký herec Leonardo DiCaprio. Nicméně umělci se příběhem inspirovali i v jiných kulturních odvětvích. Od svého vzniku se objevil v pracích jak dalších spisovatelů, tak operních nebo baletních tvůrců. Mimo jiné vzniklo i několik počítačových her, kde se Fitzgeraldův román objevoval.

Jak je možné, že se z románu stala taková klasika vyučovaná na školách napříč světem? Jedním z klíčových faktorů je, že autor v knize mistrně popisuje život ve Spojených státech ve 20. letech minulého století, kdy skrze příběh Gatsbyho přibližuje čtenářům společenské uspořádání tehdejší doby. Gatsby se narodil do chudé rodiny, bez peněz a financí žil celé dětství, avšak v dospělosti se dokázal vypracovat a pořádal největší a nejhonosnější večírky v New Yorku. V tomto podání je jasně ukázán americký sen, kvůli kterému na začátku 20. století mířili do USA mnozí migranti z Evropy, kteří doufali, že pomocí tvrdé práce, chytrosti i odvahy dosáhnou vysokého společenského postavení a významného bohatství. Často se jim ale jejich sen nevyplnil, což je možné pozorovat i v románu, kdy postavy projíždějí velmi chudou čtvrtí. Kniha tedy vedle amerického snu nabízí i nahlédnutí do problematiky společenské nerovnosti tehdejší doby. I to může být důkazem, proč je román stále tak populární. Spousta lidí v něm najde paralelu k současnosti a stále prohlubující se nerovnosti ve světě.

Vedle tematické linky je rozhodně důležité zmínit i postavy díla. Každá z nich má svoji určitou roli, kterou hrají až dokonce. Ať je to Gatsby představující rychle zbohatlou vrstvu obyvatelstva a jeho neúprosná víra v pravou lásku, tak i Daisy, jejíž role může pro každého čtenáře vyznít jinak. Někdo ji bude považovat za oběť tehdejší doby, jiní zase za hlavní strůjkyni všeho zla.

Podle žebříčku deníku Le monde patří Velký Gatsby mezi 100 nejdůležitějších knih 20. století a s tímto prohlášením nelze než souhlasit. Mistrně napsaný román zaujme skoro každého, protože člověk si v něj najde nějakou část, která právě pro něho bude hrát důležitou roli. Ať je to děj samotný, hlavní hrdinové, nebo s románem neodmyslitelně spjatá společenská témata.