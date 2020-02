Kniha TÝDNE: Jako zabít ptáčka od Harper Leeové

Americká spisovatelka Harper Leeová je ikonickou postavou 20. století. Její smrt před čtyřmi roky zasáhla mnoho osobnosti americké kultury a veřejného života. Podle většinu příznivců autorka předběhla svou dobu. Pro tento týden jsme vybrali její nejznámější román a americkou klasiku Jako zabít ptáčka. Ač to byla autorčina prvotina hned po svém vydání v roce 1960 se stala bestsellerem. Za svůj román dostala i prestižní americké ocenění Pulitzerovu cenu za beletrii. Velmi netradičně pak svojí další knihu vydala až o půl století později. Postav hlídku svým dějem navazuje na její první román.

Všudypřítomné vedro a plantáže s bavlnou, tak by se dal popsat americký jih ve 30. letech minulého století. Ve velké části USA naplno propukla finanční krize, jen do malého městečka ve státě Alabama proniká jen okrajově. Pro Čiperu osmiletou holčičku a jejího staršího dvanáctiletého bratra Jema začínají prázdniny. Sourozenci nemají nic lepšího na práci, než se honit za dobrodružstvím a dělat neplechy. Jejich zdánlivě nevinný svět zasáhne až událost, kdy je mladý černoch obviněn ze znásilnění bílé dívky. Obhajoby černocha se ujme jejich otec advokát Atticus Finche a obě děti se tak ocitnou uprostřed dění.

V soudním procesu, kdy všechny důkazy ukazují na to, že k žádnému znásilnění nedošlo, je výsledek předen daný. A to zasáhne obě děti víc, než by se dalo čekat. Předsudky, strach, rasismu a nenávist do té doby v jejich dětském světě neměly místo a teď s nimi musí obě děti bojovat. S pochopením těchto událostí jim pomáhá jejich otec. Předává jim svoje morální zásady a jeho rady, které jim dává do života jsou velmi chytré.

Většině čtenářů může připadat první část knihy méně záživná, jelikož se jedná převážně o popis života na americkém jihu a různých dobrodružství obou sourozenců. Avšak se začátkem soudního procesu se z knihy stává skoro až velmi napínavý kriminální thriller, kdy přestat číst je skoro nemožné. Přesto je první část knihy, k pochopení následujících událostí velmi důležitá. Ukazuje společenské poměry, které jsou pro nás pro Evropany často nepochopitelné. Například důležitost náboženství hraničící s fanatismem a všudypřítomná rasové segregace.

Společenský román vyprávěný z pohledu osmileté holčičky a jejího vnímání světa se stal důležitým dílem americké poválečné literatury. Nenávist, strach a rasismus jsou zde konfrontovány s morální povinností a smyslem pro spravedlnost. Přes velmi těžká témata s kterými se v knize střetáváme, je to stále vyprávěno dětskýma očima s nevinností sobě vlastní. A právě díky tomu je v knize možné pozorovat, a to především u staršího Jema, jak se s těmito tématy vyrovná v rámci dospívání.

Děj knihy je částečně autobiografický. Sama autorka vyrůstala na americkém jihu. Dokonce je potomkem slavného jižanského generála Roberta Leeho. Autorka se již v mládí odlišovala velkou inteligencí, proto kniha obsahuje autobiografické prvky, které nasbírala během svého mládí. Do příběhu jsou zakomponovány některé skutečné události odehrávající se v jejím rodném městě.

Podle knihy nedlouho po její publikace byl natočený i stejnojmenný film. V hlavní roli Atticuse zazářil herec Gregory Peck, který za svůj herecký výkon získal Oscara. Film byl velmi dobře přijat jak diváky, tak kritiky a stal se vedle knihy americkou klasikou.