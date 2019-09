Kniha TÝDNE. Koralina od Neila Gaimana

Dnes je světový bestsellerista Neil Gaiman známý svými díly Nikdykde, Hvězdný prach, Američtí bohové či spoluprací s Terrym Prachetem na knize Dobrá znamení. Proslavila ho však komiksová série Sandman, která je temnou městskou fantasy, odehrávající se ve svébytném světě. Je z ní patrné, že si britský spisovatel rád pohrává s prvky fantaskního hororu a užívá si atmosférické momenty plné bizarních nápadů. Výjimkou není ani Koralina, o níž autor tvrdí, že je jeho nejzvláštnějším počinem. "Mile strašidelný" příběh o malé holčičce psal ze všech knih nejdéle a je na něj právem pyšný; Kniha vyšla v několika vydáních, později jako komiks a v Čechách také jako audiokniha. Neméně známé je její filmové zpracování (Koralina a svět za tajnými dveřmi, 2009), které natočil Henry Selick, režisér filmů Ukradené Vánoce Tima Burtona a Jakub a obří broskev.

Den poté, co se s rodiči nastěhovali do nového domu, se Koralina vydává na průzkum. V jejich novém obydlí napočítá dvacet jedna oken a čtrnáct dveří. Třináct z nich se dá otevřít a zavřít, poslední jsou ale zamčené a skrývají pohled do cihlové zdi. Tedy pouze do chvíle, kdy holčička jednoho dne dveře otevře a objeví za nimi průchod do jiného domu, který se tomu jejich neuvěřitelně podobá. Vlastně je úplně stejný, až na několik detailů. Koralina si tu může hrát s krysami, kočky umějí mluvit, její druzí rodiče na ní mají vždycky čas a navíc druhá matka výborně vaří, jen má místo očí přišité černé knoflíky...

Neil Gaiman prozradil, že děti vnímají pohádku jako dobrodružství, zatímco na dospělé působí jako horor. Co k vytvoření této knihy vedlo? Gaimanově dceři bylo pět let, když pro ni otec plánoval napsat dětskou povídku. Počítal s nanejvýš deseti stránkami, příběh se ale nakonec psal deset let. Vznikal v mezidobí mezi ostatními projekty a vděčíme za něj jedné třídenní cestě vlakem přes Ameriku, kdy se spisovatel zasekl při psaní Amerických bohů a měl příležitost na knize pracovat. "O deset let dříve jsem začal psát příběh o Koralině, která byla na svůj věk malá a ocitla se v děsivém nebezpečí. Když jsem s příběhem končil, Koralina už věděla, co se ukrývá za zrcadly, užila si svoje se zlou rukou a postavila se tváří v tvář své druhé matce, zachránila svoje skutečné rodiče před osudem horší než smrt a zvítězila proti drtivé přesile," řekl o jejím dokončení.

Odkud se nápady s knoflíky, krysami a dětskými duchy vzaly, si sám není jistý. Jako malý chlapec ale bydlel v domě, který vznikl rozdělením jednoho většího. Kvůli jeho nepravidelnému tvaru se jedny dveře otevíraly do cihlové zdi. Sám Gaiman jako dítě čas od času dvířka otevíral a počítal s tím, že cihlová zeď jednoho dne zmizí. Odmítavé reakce na vaření "receptů" si spisovatel zase vypůjčil od svého syna Mikea, který dával přednost hranolkům z mikrovlnky před jeho gurmánskými specialitami.

Neobvyklé jméno Koraliny také vzniklo v podstatě náhodou. "Psal jsem jméno Karolína a nepovedlo se mi to. Larry Niven v jedné své eseji řekl, že by si spisovatelé měli svoje překlepy hýčkat. Hned jak jsem to napsal jsem věděl, že to bude něčí jméno," řekl. Později se dozvěděl, že jméno skutečně existuje, ačkoliv se v anglicky hovořících zemích už dávno nepoužívá. Koralina je jedním z nejkouzelnějších příběhů z pera autora a je ideální četbou pro podzimní pochmurné dny. Knihu ilustroval David McKean, který se s Neilem Gaimanem podílel na mnoha projektech.