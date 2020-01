Kniha TÝDNE: Ku-Klux-Klan. Tady bydlí láska

S novým rokem často přichází předsevzetí udělat si více času na čtení knížek a s tím spojený odpočinek. Proto jsme do našeho redakčního výběru tentokrát připravili knížku, která nejenže své čtenáře dokáže zaujmout, ale též i trochu vzdělat. Ku-klux-klan. Tady bydlí láska zaujme převážně milovníky reportážní literatury, kteří se zajímají o aktuální společenské dění v USA. Knihu vydalo nakladatelství Absynt v roce 2017.

Myslíte si, že Ku-klux-klan je tajná militantní organizace, která operovala hlavně v minulosti a v současném kosmopolitním světě, kde smíšená manželství jsou v USA brána jako samozřejmost, již tato organizace nemá co pohledávat? Kniha polské autorky Katarzyny Surmiak-Domańskové své čtenáře vyvede z omylu díky svědectví samotné autorky, která se vydala na sjezd této "bílé organizace", aby o ní zjistila pravdu.

Americké město Harrison ve státě Arkansas se nachází v oblasti zvané "Bible bell," neboť pro toto území je charakteristický silný protestantismus. Řada amerických médií Harrison nazývá nejrasističtějším městem v USA, jelikož v něm sídlí několik poboček rasistických organizací, mezi nimi se nachází i Ku-klux-klan. Do tohoto prostředí se také vydala i polská reportérka a domluvila si schůzku s tamním nejvyšším představitelem Rytířů Ku-klux-klanu a dostala povolení napsat o organizaci reportáž.V roce 2013 sledovala reportérka chod této organizace na všech úrovních. Trávila čas s dětmi členů Ku-klux-klanu, dokonce se zúčastnila i jejich setkání. Všechny své zážitky, rozhovory i dojmy z pobytu popsala v knize.

Ku-klux-klan podle autorky již není organizací, která je násilnická a terorizuje své okolí. Stejně jako svět se i Ku-klux-klan od začátku minulého století změnil a své působení již nestaví na negativním postoji. Teď je to organizace, která je proamerická a chce, aby její členové byli v bezpečí a žili dobrý život. Zdánlivě působí jako instituce, která není žádným způsobem kontroverzní. Nicméně její činnost v minulosti kontroverzní rozhodně je. Samotné minulosti Ku-klux-kanu je věnovaná velká část knihy, protože bez znalosti minulosti je těžké pochopit přítomnost.

Kontroverzní témata si své čtenáře vždycky najdou a není tomu jinak ani u knihy Ku-klux-klan.Tady bydlí láska. Autorka se v knize k tématu snaží stavit objektivně a bez předsudků. Usiluje o vytvoření komplexního obrazu této společnosti, čtenářům přibližuje jejich myšlení a také jim ukazuje, že lidé, kteří se přidají k organizaci, nejsou žádná monstra, jak si většina lidí myslí, ale že důvody, které je k tomu vedou, jsou racionální. V knize jsou nejen fotografie autorky z průběhu její návštěvy, ale také snímky doplňující historickou část knihy, na kterých jsou zobrazeny děsivé a násilné skutky konané Ku-klux-klanem.

Důležitost a výjimečnost knihy nespočívá jen v tom, že se své čtenáře snaží vzdělat z hlediska americké historie i americké současnosti. Kniha skýtá daleko hlubší poselství. Z knihy vyplývá, že by lidé měli více naslouchat svému okolí, a i když se jim jejich názory nelibí, měli by se snažit pochopit jejich smýšlení. Přes to je velmi těžké si tento pohled uchovat, protože jedna z emocí, která po přečtení knihy zůstává, je zděšení. Nejen že tato organizace stále funguje, ale hlavně že její myšlenky stále někdo uznává.

Kniha byla kritiky i čtenáři přijata velmi pozitivně, dostala se do finále polské literární ceny Nike. Pro samu autorku bylo toto téma velmi zajímavé, ostatně i ve svých ostatních reportážích se zabývá kontroverzními tématy, která hýbou společností. Většina jejich reportáží se snaží čtenářům přiblížit svět komunity LGBT v Polsku.