Kniha TÝDNE: Motýlek od Henriho Charrièra

Dobrodružný příběh napsaný podle skutečných událostí. To je kniha Henriho Charrièra nazvaná Motýlek. Kniha čtenáře naláká na neuvěřitelný popis míst, kam by nevkročila lidská noha, a přesto tam jedna z evropských zemí posílala své vězně. Příběh čtenáře zaujme neuvěřitelným spádem dění, kdy každá stránka bude ještě více nabitá novými informaci než ta předchozí. Díky tomu se kniha čte opravdu jedním dechem, hlavně když si čtenář uvědomí, že autor píšící o hrůzách vězení ve francouzských trestaneckých koloniích vychází z vlastní zkušenosti.

A o čem vlastně příběh je? Henri je nespravedlivě odsouzen za neúmyslné zabití. Soud ho pošle na doživotí do francouzských trestaneckých kolonií v Jižní Americe. Podobný rozsudek se rovná trestu smrti: nekonečné vedro, hmyz, žraloci, bachaři ale i ostatní trestanci představují v těchto nelidských podmínkách smrtelné nebezpečí. Henri, kterému se přezdívá podle jeho tetování Motýlek, se s tímto osudem nehodlá smířit. V tropickém pekle se ocitne v roce 1931 a rovnou si slíbí, že najde cestu zpět domů a všichni, kdo mohou za jeho nespravedlivý rozsudek budou pykat. První útěk se nezdařil, pak přišly další a další, které byly stejně neúspěšné jako ten první. Odplata za ně byla čím dál tím krutější. Nejsilnější zážitek bude mít čtenář z popisu dvou let, které musel Motýlek strávit na samotce. Přesto se mu nakonec na sedmý pokus podaří uprchnout a z doživotí se stane jen několik děsivých let.

Strhující vyprávění o hrůzách lidského osudu zažehne v každém čtenáři dobrodruha. Při každém útěku Motýlka z děsivého pekla francouzské Guyany mu všichni čtenáři budou fandit, aby mu to již tentokrát vyšlo. Stejně tak s ním budou sdílet každé utrpení, které ho na jeho cestě potká. Naprosto významnou roli hraje v příběhu nejen pobyt v trestanecké kolonii, ale i Motýlkovy cesty v zemích Jižní Ameriky, kam se při svých útěcích dostane. Součástí knihy jsou i příběhy dalších vězňů, kteří se v trestanecké kolonii nachází. Jsou stejně tak plné nečekaných zvratů, děsivých událostí, ale i případů lidské odvahy jako samotný román.

Velmi často literární veřejnost debatuje o věrohodnosti Motýlkových osudů. Henri Charrière poukazoval na pravdivost všech prezentovaných příběhů v knize. Přesto mu spousta lidí nevěřila, během několika let vyšly knihy, které popíraly věrohodnost Charrièrova románu. V současnosti je kniha brána za částečně autobiografickou. Spousta příběhů, které jsou v knize připisovány Motýlkovi, zažili jiní vězni.

Autor knihu o svém děsivém osudu, vydal v Paříži v roce 1969. Nedlouho poté se z ní stala literární senzace. Příběh Motýlka si filmaři vybrali k adaptaci hned dvakrát. První film z roku 1973 je především známý svým vynikajícím obsazením. Motýlka si zahrál Steve McQueen a jeho přítele Degu slavný Dustin Hoffman. Další filmová adaptace vyšla v roce 2017.