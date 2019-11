Kniha TÝDNE. Předčítač od Bernharda Schlinka

O druhé světové válce bylo napsáno již spoustu románů. Avšak jen málo z nich se zabývá německým vyrovnáním se zločiny spáchanými během druhé světové války. Jedním z takových je Předčítač od německého spisovatele Bernharda Schlinka. Autorovo nejznámější dílo se hned po svém vydání v roce 1995 stalo světovým bestsellerem a byl přeložen do 37 světových jazyků. Po 13 letech od svého vydání se kniha dočkala i filmového zpracování. Režie se ujal Stephen Daldry známý díky hudebnímu dramatu Billy Elliot. Film se stal kritiky i diváky velmi oblíbený a získal pět nominací na Oscara.

Německá odpovědnost za hrůzy druhé světové války se v románu představuje na pozadí milostného příběhu v poválečném Berlíně. Když se patnáctiletému Michaelovi udělá při cestě ze školy špatně, pomůže mu pětatřicetiletá Hanna. Michael se po pár měsících ze své nemoci zotaví a Hannu vyhledá. Během jejich prvního setkání se oba do sebe vášnivě zamilují. Vztah Michaela s o mnoho let starší ženou však skončí ze dne na den. Hanna z města odjede, aniž Michaelovi řekla jediné slovo.

Michael se s Hannou znovu setkává až o několik let později, když jako student práv přihlíží procesu s bývalými dozorkyněmi koncentračního tábora. Překvapen je teprve tehdy, když na lavici obžalovaných poznává svou tehdejší lásku Hannu. Michael každý den chodí na soudní jednání a postupně odhaluje velké tajemství, které Hanna skrývala nejen před ním, ale i před celým světem. Do role Hanny byla obsazena slavná herečka Kate Winsletová, která za svůj herecký výkon získala Oscara v kategorii nejlepší herečka.

Je možné milovat někoho, kdo spáchal tak strašné činy? Toto je hlavní téma celého románu, který se zabývá těmito morálními dilematy na základě osudového milostného vztahu Michaela a Hanny. Bernhard Schlink, který se sám narodil v roce 1944, v této knize zpracovává téma vztahu dvou německých generací. Té, co zažila druhou světovou válku, a té, co se narodila až po ní. Sám autor tedy patří do generace, která se ptá svých rodičů na to, co dělali během druhé světové války, a bojí se jejich odpovědi. Protože jak můžete respektovat a milovat někoho, kdo se dopustil hrůzných činů? Nebo byste v sobě měli nalézt sílu a odpustit? Román tedy klade otázku, jak se jedna generace může vypořádat se zločiny té předešlé. Odpustit nebo zavrhnout milovanou osobu?