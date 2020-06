Kniha TÝDNE: Rozhovory s přáteli od Sally Rooneyové

Již dlouhou dobu sháníte knihu, která se čte jedním dechem, přináší neotřelé myšlenky a příběh zaplétající se do mezilidských vztahů? Přesně toho se můžete dočkat u knihy od mladé irské spisovatelky Sally Rooneyové. V České republice její prvotina Rozhovory s přáteli vyšla nedávno, světu je však již delší dobu známá a vzbudila velké ohlasy. Literární kritici i čtenáři autorku za její prvotinu zavalují velkou porcí chvály a kladných recenzí. Všechny zaujal především její sebevědomý styl psaní. Za svůj román získala v roce 2017 cenu za nejlepší mladou autorku. A z takřka neznámé osoby se přes noc stala literární celebritou.

Příběh románu je vcelku jednoduchý. Jedenadvacetiletá studentka a básnířka Frances se se svojí kamarádkou Bobbi seznámí s o něco starším manželským párem. Fotografka Melissa má v plánu o nich napsat článek, a proto se dvě studentky začnou s manželským párem čím dál častěji scházet. Společně trávené večery se stanou denní rutinou. Příběh vygraduje dovolenou strávenou v letním domě na jihu Francie. V knize proto sledujeme dynamiku jejich vzájemných vztahů. Přátelství, láska i manželská nevěra se stanou tématy jejich mnohých debat a rozhovorů, ať již společných nebo individuálních. Příběh není nikterak složitý, o to náročnější je pro čtenáře sledovat tok rozhovorů, které spolu hlavní hrdinové vedou: od každodenních maličkostí přes vztahové rozpory až po intelektuální debaty o současném dění ve světě. Přesně o tom otevřeně a bez zábran mluví. Nicméně sledování rozhovorů občas může komplikovat to, že autorka pro uvedení přímé řeči nepoužívá uvozovky.

Kniha čtenářům nabízí jedinečný vhled do současné irské společnosti, kde se odráží jak zakořeněné společenské problémy (jako manželská nevěra nebo alkoholismus), tak osobní zrání mladých vysokoškolských studentek. Ty přes počáteční naivitu, s kterou přistupují k okolnímu světu, získají od manželského páru cenné zkušenosti o tom, jak to v životě chodí. Roční sonda do životních příběhů čtyř lidí je ve svém zpracování jedinečná. Pro někoho to bude romantický příběh plný sexu, nevěry a zklamání. Jiný může knihu číst jako společenský román zaměřující se na obyčejné lidi a jejich problémy, které se buď snaží řešit, nebo je se zavřenýma očima přecházejí. Pro některé čtenáře to může být vhled do jejich vlastních životů, kdy se sami s hrdiny a jejich problémy dokážou identifikovat.

Sally Rooneyová je vycházející hvězdou irské literární scény. Nejenže svoji kariéru začala veleúspěšnou knihou, její další román, Normální lidé (tento titul zatím v češtině nevyšel), byl vyhlášen nejlepší knihou roku 2018 v Irsku. České publikum, které autorčin jedinečný styl psaní a příběhy vztahující se k současnému světu zaujaly, může pro další seznámení využít seriálového zpracování její druhé knihy Normální lidé od streamovací stanice Hulu. Sama spisovatelka se podílela i na tvorbě scénáře, proto mohou diváci očekávat stejně dobrý zážitek jako při čtení jejích knih.