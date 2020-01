Kniha TÝDNE: Slovenský mysteriózní thriller Trhlina

Mrazivý příběh, který čtenáře nenechá vydechnout. Přesně to je Trhlina. Mysteriózní thriller od slovenského spisovatele Jozefa Kariky získal velkou popularitu nejen mezi čtenáři, ale i mezi literárními kritiky. Trhlina vyhrála ocenění Kniha roku 2016 v kategorii čtenářů a získala nominaci na nejvýznamnější slovenskou literární cenu Anasoft Litera. Tu sice neproměnila, ale přesto se román stal slovenský fenoménem, který nezklamal ani v Česku a našel si tu širokou fanouškovskou základnu.

Příběh se začíná odvíjet v budově bývalé psychiatrické léčebny, kde hlavní hrdina Igor najde záznamy o pacientovi, který zmizel v pohoří Tribeč. Jako jeden z mála našel z pohoří cestu zpět, ale jeho nechtěné dobrodružství ho dostalo do psychiatricky léčebny. Igora záznamy zaujmou a napadne ho, že to bude velmi dobrý materiál na jeho blog. A pro čtenáře udělá Igor vše, dokonce se i pustí do dobrodružství, které mu navždy změní život. Igor se vydává se svojí přítelkyní a dalšími dvěma kolegy na Tribeč, kde chtějí strávit pár dní. Strach se mezi čtyři návštěvníky postupně plíží a nevysvětlitelných událostí pomalu přibývá. Najednou se mezi nimi začíná objevovat otázka, jestli jejich výlet byl opravdu dobrý nápad. Doplatí hrdinové na svoji zvědavost?

I když se může jednat o žánrové hororové klišé, na tajuplné atmosféře knihy má zásluhu fakt, že celý příběh je založen na skutečnosti. Body knize přináší skutečnost, že pokud má čtenář zájem, může si informace o největší slovenské záhadě dopátrat sám na internetu. Kniha je plná odkazů na internetové stránky, kde se o zmizení lidí na Tribeči píše. Důkazem, že se možná nejedná o vymyšlený příběh, je autorův samotný komentář. Podle něj se román zakládá na reálném vyprávění jistého Igora, který za autorem přišel s tím, že mu chce vyprávět svůj příběh a doufá, že o něm napíše knihu. Toto ovlivnilo i samotnou formu románu, protože se jedná o přepis nahrávek autora a tajemného Igora, sám autor proto do děje často vstupuje.

Na samotném čtenáři je tedy ponecháno, aby si vytvořil svůj vlastní obrázek o věrohodnosti knihy. Avšak autor svým mistrným popisem a navozováním té správné hrůzyplné atmosféry čtenářům zajistí, že už nikdy nebudou moci jet do Tribeče s klidem v duši, na mysli budou mít záhadně mizející lidi, nevysvětlitelná blikající světla i události, které racionálním myšlením nelze vysvětlit. Nejdříve iracionální strach, který v příběhu postupně graduje, dokáže čtenáře vyděsit víc než kdejaký krvavý horor. Proto se Karikova kniha může zařadit mezi tituly velikánů hororového a mysteriózního žánru, jako je Stephen King.

Román na Slovensku získal takovou popularitu, že podle autorovy předlohy byl v roce 2019 natočený film. Na film se na Slovensku čekalo s velkým očekáváním, proto se za první víkend v kinech stal nevýdělečnějším slovenským filmem. Bohužel adaptace nedosáhla takové kvality jako kniha a fanoušci i kritici ho hodnotí jako průměrný.