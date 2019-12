Kniha TÝDNE: Sněží, Sněží... tři sváteční romance

Sníh k Vánocům neodmyslitelně patří, ale je opravdu těžké se rozvzpomenout, kdy naposledy na Vánoce sněžilo. Bohužel ani letos předpověď počasí nehlásí, že by se mělo něco změnit a na Vánoce se poštěstilo a spadlo pár vloček sněhu. Avšak jestli sníte o bílých Vánocích, připravili jsme na předvánoční čas tip na knihu, kde sníh hraje hlavní roli. Sněží, sněží... od renomovaných amerických autorů dozajista dokáže navodit tu správnou zimní a vánoční atmosféru, která k této době neodmyslitelně patří.

Sněží, sněží... je krátká kniha, ve které si ve třech povídkách zahraje hlavní roli sníh. Bílé Vánoce jsou krásné, ale sněhová bouře dokáže zamíchat i s těmi nejlepšími plány. Své o tom ví obyvatelé amerického městečka Gracetown, kde se všechny tři povídky odehrávají. Největší sněhová bouře, kterou kdy Gracetown zažilo, zhatila plány nejen na poklidné Vánoce v rodinném kruhu, ale dokázala, že ne vždy je to, oč stojíte, to pravé.

Šestnáctiletá Jubilee měla být o Vánocích se svým přítelem a oslavit s ním i jejich první výročí. Avšak kvůli keramické vesničce pro elfy se dostanou její rodiče do vězení a Jubilee musí radikálně změnit své původní plány a vyrazit za prarodiči na Floridu. Otázkou zůstává, jestli vlak při takové obří sněhové bouři vůbec na Floridu dojede a jestli Jubilee neskončí na Vánoce jinde, než původně předpokládala. Když do restaurace vtrhne o Štědrém večeru skupina čtrnácti roztleskávaček, nevěří šestnáctiletý Keun svému štěstí. A protože je dobrý kamarád, zavolá svým nejlepším přátelům, aby do restaurace také dorazili a užili si spolu s ním nejlepší zážitek dosavadního života. Pro Addie jsou letošní Vánoce utrpením, rozešla se s klukem, kterého miluje. Nejhorší na tom je, že je to všechno její chyba. Jakou roli v jejím příběhu bude hrát mini prasátko? A podaří se jí vše napravit, než bude pozdě? O tom je poslední příběh celé knihy.

Oblíbení američtí autoři knížek pro mladistvé ve Sněží, sněží spojili své síly a snažili se svým čtenářům ukázat, že právě Vánoce jsou čas, kdy je nejlepší se zamyslet nad svým životem a něco změnit. Každá ze tří povídek byla napsaná jedním z amerických autorů knížek pro mladistvé. Maureen Johnsonová napsala první povídku nazvanou Zasněžený express. Autorem druhé povídky je oblíbený a známý autor mnoha knížek pro mladistvé John Green. Třetí finální povídku napsala Lauren Myraclová.

Kniha je určena převážně pro mladší publikum, avšak jestli jste romantické duše, které věří, že Vánoce jsou hlavně svátky lásky, tuto knihu si oblíbíte. Možná právě díky kouzelné atmosféře, sněhu a lásce se stala bestsellerem New York Times. Ti, kteří dávají přednost filmovému zpracování, mají štěstí. On-line streamovací služba Netflix na motivy knihy tento rok natočila film také nazvaný Sněží, sněží... A proto pokud jsou vánoční přípravy již hotové a máte čas vydechnout, tři krátké romantické příběhy jsou tím správným, jak strávit chvilky volna před Štědrým večerem.