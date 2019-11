Kniha TÝDNE. Tyranie: 20 lekcí z 20. století

Historie se nikdy neopakuje, ale měli bychom se z ní poučit. S tímto mottem přistupuje americký spisovatel a slavný historik Timothy Snyder ke své knize Tyranie: 20 lekcí z 20. století. Ač by se někomu mohlo zdát, že ve svých 50 letech není dostatečně zkušený na to, aby psal o historii a propojoval ji s aktuálním děním, za Timothyho Snydera mluví jeho akademická kariéra a práce. Jeho nejznámější a nejprodávanější kniha Krvavá země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem byla přeložena do 20 světových jazyků včetně češtiny a získala několik významných ocenění. Sám autor, který se ve své vědecké činnosti zaměřuje hlavně na východní Evropu, říká, že mu v jeho výzkumech pomáhá znalost jedenácti evropských jazyků.

Snyder ve své nejnovější knize radí občanům, jak se chovat v časech, kdy si myslí, že je demokracie ohrožena. Ve 20 kapitolách dává lidem návod, jak být lepšími občany, co dělat a čeho se naopak vyvarovat. Svoje rady doplňuje o historické i současné příklady, kdy podle něj byla demokracie ohrožena. V historické části se odkazuje na ničení demokracií ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech minulého století. Rozebírá, z jakého důvodu byly Stalinem a Hitlerem nastoleny diktatury a proč se ve střední a východní Evropě komunistické režimy udržely tak dlouho. Především se zajímá o chování lidí, kteří v té době žili a proč dělali, to co dělali. Tyto poznatky pak dává do současného kontextu. Zaměřuje se na vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách a jiné události, které podle něj ohrožují demokracii.

V úvodu knihy se slavný historik snaží zamyslet nad úlohou dějin v současném světě. A jak nám znalost historie může pomoci v pochopení aktuálních událostí a ve vyvarování se stejných chyb, které udělali naši předci. Podle něj historie nekončí, a proto lidé nesmí polevovat a snažit se i v současné době myslet na to, jak zlepšit svět, ve kterém žijí.

Kniha není určená jen pro odbornou veřejnost, ale pro všechny, kteří mají obavu o současný stav světa a chtějí pro něj udělat něco prospěšného.Tímto příspěvkem se autor zařazuje do aktuální debaty o možném konci liberální demokracie. Některým čtenářům by se mohlo zdát, že antitrumpovská rétorika je v knize až moc přítomná a celkový autorův pohled na věc je až příliš agresivní. Nicméně pokud se od toho čtenář odprostí, tak získá poučnou knihu, o historii tyranie a co by měl občan dělat proto, aby se historie neopakovala a ve světe nevznikly podobné režimy, jako byly ty Hitlera a Stalina. 20 lekcí, které nám autor ve své knize předkládá, proto mohou být dobrou příručkou pro zabránění opakování minulosti.