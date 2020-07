Knižní novinky: Kukačka nebo Budoucnost lidstva

Sháníte inspiraci, jakou knížkou si vylepšit léto? TYDEN.CZ pro náruživé čtenáře vybral šest novinek, které rozhodně nesmějí chybět v žádné knihovně. Milovníky humoru potěší komedie Úzkosti a jejich lidé. Sci-fi nadšence pak zaujme nová audiokniha Budoucnost lidstva.

Úzkosti a jejich lidé

Naprosto bláznivá komedie o skupince rukojmích zajatých při prohlídce bytu. Neúspěšný bankovní lupič se uvnitř zamkne s přehnaně nadšeným realitním makléřem, dvěma morousy závislými na nákupech v IKEA, jedním potměšilým multimilionářem, smutnou starou paní, ženou v pokročilém stadiu těhotenství, otravným chlápkem a králičí hlavou. Nakonec to lupič vzdá a všechny propustí, ale když pak dovnitř vpadne policie, byt je prázdný. V následné sérii zmatených výslechů všichni vylíčí svou verzi událostí a před čtenářem vyvstane klasická detektivní záhada: jak se lupiči podařilo utéct? Proč všichni tak zuří? A hlavně - co se to dnes se všemi děje? Vtipný příběh Fredrika Backmana vydává Host.

Král

Gangsterka z pera Szczepana Twardocha. Všechno začíná v přeplněném sále, kde nadšené publikum sleduje boxerský zápas. Probíhá souboj o titul mistra Varšavy. Polští fanoušci podporují falangistu Andrzeje Ziembińského, zatímco ze židovských tribun se ozývají výkřiky na počest závodníka klubu Makabi Varšava Jakuba Šapira. Tento večer je jeho. Mezi jásáním jedněch a hvízdáním druhých sledují Šapirův triumf sedmnáctiletý Mojše Bernštajn a socialista, král varšavského podsvětí, Kmotr Kaplica. O čtyřicet let později v Tel Avivu se voják ve výslužbě sklání nad psacím strojem, aby vzpomínal na večer, kdy v ringu poprvé uviděl pohledného a sebejistého boxera. Tehdy ovšem netušil, že právě Šapiro, Kaplicova pravá ruka, v roce 1937 zabil jeho otce, a už vůbec si neuvědomoval, kolik v jeho životě změní jeden večer a setkání s Kmotrem Kaplicou. Vydává Host.

Budoucnost lidstva

Audiokniha. Knihu autora Michia Kaku čte Miroslav Táborský. Slavný astrofyzik a popularizátor vědy s vypravěčským zápalem popisuje, kam by mohlo lidstvo vbrzku dospět ve snaze osídlit nejbližší vesmír, v rozvoji robotiky nebo při vylepšování východisek vlastní inteligence. A jak víme: štěstí přeje připraveným! Audioknihu vydává OneHotBook. K dispozici ve fyzické verzi na CD i on-line.

Kukačka

Kniha britské autorky Clary Salamanové, píšící pod pseudonymem Natalie Daniels. Když se Connie seznámí s Ness, stanou se z nich nejlepší přítelkyně. Jejich rodiny spolu jezdí na dovolenou a o všechno se dělí, jako by byly sestry. Život ale přináší problémy: Connie má potíže s dospívajícími dětmi, nemocnou matkou, v práci i manželství. Pomalu ztrácí vztah k realitě. Jednoho dne se probudí na psychiatrii a nic si nepamatuje. Navštěvuje ji pouze manžel; matka, někdejší nejlepší přítelkyně a děti za ní přijít nechtějí. Nebo nemůžou? Soudní psychiatrička Emma Robinsonová musí pracovat s Conniinou pamětí a obě pomalu zjišťují, co se stalo, když cizí hnízdo obsadila kukačka... Vydává Host.