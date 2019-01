Knižní novinky lákají na napínavé příběhy i filozofickou meditaci

V chladném počasí není nad čtení poutavé knihy, kterou si můžete v klidu vychutnat u šálku dobrého čaje či kávy. Proto ani tentokrát nechybějí knižní novinky, které jsme pro vás připravili na čtvrtý lednový týden. Napínavé chvíle vás čekají s knihami Než jsme byly tvoje, Nebeský vězeň a Syn vražedkyně. A komu se během zimy zastesklo po přírodě, nechť si otevře román Divoký kluk.

Než jsme byly tvoje

V roce 1939 žijí dvanáctiletá Rill Fossová a její mladší sourozenci bezstarostným životem na Mississippi. To se však změní, když jednoho dne odveze otec jejich matku do nemocnice. Ve dveřích se objeví cizinci, kteří nemilosrdně odvlečou děti do sirotčince. Rill tak musí vymyslet způsob jak ochránit své blízké i sebe... V současné době se úspěšná návladní vrací pomoci rodičům s opravami domu a omylem narazí na stopy vedoucí k dávnému rodinnému tajemství, slibujícímu vykoupení i zatracení. Americká autorka Lisa Wingateová píše příběh inspirovaný nechvalně proslulou kauzou organizovaného nedobrovolného prodeje dětí z chudých rodin zbohatlíkům, jenž otřásl celou Amerikou. Román vyšel v nakladatelství Ikar.

Syn vražedkyně

Britská krimi přichází s napínavou sérií Případy z Lincolnshire. Do mokřadů v anglickém Lincolnshire se vrací krvavý zabiják. Dvě dekády poté, co zde byli surově rozřezáni na kusy farmář s jeho manželkou, dochází k dalšímu chladnokrevnému zabití: ve svém domě je nalezena ubodaná žena. K děsivému činu se dozná novinář Daniel Kinder, detektivové Rowan Jackman a Marie Evansová ale mají pochyby. Zjišťují, že Daniel není tím, za koho se vydává - trpí amnézií a je posedlý hledáním pravdy o své matce. Navíc, když Daniel zmizí, dochází k dalším záhadným úmrtím...Detektivní příběh spisovatelky Joy Ellisové vydalo nakladatelství Knižní klub.

Divoký kluk

Novela italského autora v sobě spojuje v deník, cestovní zápisky i filozofickou meditaci. Její příběh vyvolává otázky o smyslu samoty a přátelství. Hlavní hrdina je osamělý třicetiletý muž, který si již v dětství vytvořil k přírodě silné pouto. To mu však v dospělosti chybí a tak učiní radikální změnu: pronajme si chatu ve výšce 2 tisíce metrů a začne žít životem, o kterém vždy snil. Jde o absolutní samotu, narušenou pouze několika místními lidmi, život ve společnosti knih. Hledání vlastního já, pochopení vztahu k přírodě, to vše slibuje dílo spisovatele Paola Cognetti. Knihu vydalo nakladatelství Odeon.

Nebeský vězeň

Postavy románu Stín větru, Daniel Sempere a Fermín, se vracejí, aby společně čelili osudu. Právě když se zdá, že život Sempereových je klidnější než kdy dřív, navštíví jejich knihkupectví neznámý muž. Svým znepokojivým chováním předznamená odhalení tajemství ukrývaného dvacet let v temné paměti města. Dozvědět se pravdu znamená pro Daniela Sempereho vypořádat s jeho nejniternějším přízrakem. V mistrovském románu Nebeský vězeň, se opět prolínají dějové linie předchozích děl: Stínu větru a Andělské hry. Třetí díl série knih španělského prozaika Carlose Ruize Zafóna u nás vydalo nakladatelství Kalibr.