Knižní novinky na dlouhé večery: Sídlo Blackmoore a Sousedky

S podzimem v plném proudu a dlouhými večery se neodmyslitelně pojí i dobrá kniha. Na druhou polovinu listopadu jsme pro vás proto opět připravili výběr knižních novinek, které stojí za přečtení a které vám jistě zpříjemní sychravé dny. Začíst se můžete například do romantického Sídla Blackmoore od Julianny Donaldsonové, s britským spisovatelem Willem Deanem pátrat po stopách vraha v detektivním příběhu Temné sosny nebo spolu s českou autorkou Biancou Bellovou prozkoumávat zákoutí světa ovládaného náboženskou diktaturou v románu Mona.

Sídlo Blackmoore



Americká spisovatelka Julianne Donaldsonová po úspěchu s knižní prvotinou Panství Edenbrooke přichází s druhým románem ze série Pravá romance, který jistě potěší všechny příznivce romantických čtení ozvláštněných svým zasazením do historického kontextu. Hlavní hrdinka Kate Worthingtonová je odhodlaná vzít osud do vlastních rukou a uniknout předem naplánované budoucnosti, kterou pro ni na majestátním panství Blackmoore připravila její matka. Všechny plány se ale mění, když se jí do života připlete láska. Kniha vyšla v nakladatelstvím Ikar.

Sousedky

Jak dobře znáte své sousedy? Jsou to skutečně ti lidé, za které se vydávají na veřejnosti? Jedno je jisté - nikdy nevíte, co se odehrává za zavřenými dveřmi. Nejnovější thriller z pera britské spisovatelky Cass Greenové plný intrik a napětí líčí příběh Melissy a Hester, dlouholetých sousedek, které ale jednoho dne spojí mrazivé tajemství. Jejich přátelství balancuje na ostří nože a je jasné, že už nic nebude tak jako dříve. Strhující detektivní příběh vychází v nakladatelství Ikar.

Půlnoc je osamělé místo

Britská spisovatelka a historička Barbara Erskinová se nesmazatelně zapsala do srdcí čtenářů svými historickými romány, jejichž sérii započala v roce 1986 knižní prvotinou Žila jsem již před staletími. Svůj román Půlnoc je osamělé místo zasazuje do tajuplného prostředí anglického hrabství, kam přijíždí hlavní hrdinka Kate, která opouští vír londýnského velkoměsta s vidinou, že v osamělém prostředí divoké krajiny opět nalezne ztracenou duševní rovnováhu. Nicméně objev antického hrobu jí obrátí život naruby a donutí ji čelit nebezpečí nadpřirozených sil, ze kterých bude mnoha čtenářům běhat mráz po zádech. Knihu vydalo nakladatelství Brána.

Rok delfínů

Silný příběh o životě, snech a lásce nabízí knižní novinka od německé autorky Christiany Gohlové píšící pod pseudonymem Sarah Larková. Hlavní hrdince Lauře se rozpadá manželství, rozhodne se tedy využít neočekávané pracovní příležitosti a splnit si svůj životní sen stát se mořskou bioložkou na Novém Zélandu. Exotické prostředí, ve kterém se ocitá, jí dává čerstvý vítr do plachet, ale zároveň přináší i novou lásku. Ovšem jak se zdá, problémy ji dostihnout i na druhém konci světa. Kniha plná napětí i lásky vyšla v nakladatelství Ikar.

Chirurg.

Román Chirurg. přivádí čtenáře do prostředí pražské nemocnice, kde se právě kariéra předního specialisty ve svém oboru hroutí v základech. Lékař Hynek Grábl se potýká s krizí středního věku a rozpadá se mu rodinný život, což řeší nejednou sklenkou alkoholu. Ten je také příčinou toho, že přichází o svou milovanou práci na prestižní klinice. Rozhodne se ale nevzdávat a je odhodlán vzít svůj osud opět do vlastních rukou. Kniha od spisovatelky a scenáristky Petry Dvořákové se čte jedním dechem. Vydalo ji nakladatelství Host.

Mona

Česká autorka Bianca Bellová, která se svou první knihou Jezero sklidila úspěch nejen na domácí literární scéně, ale také v zahraničí, přichází s novým románem Mona přivádějícím čtenáře do světa, kterému vládne náboženská diktatura a zmítají jím války. V troskách nemocnice se setkávají dva lidé, kteří mají jedno společné - snahu o přežití ve světě plném pravidel. Autorka skvěle vykresluje tíživou atmosféru i osudy lidí na pozadí umírajícího místa, kde musí žít. Kniha vyšla v nakladatelství Host.

Temné sosny

Knižní prvotina britského spisovatele Willa Deana zaznamenává u čtenářů velký úspěch. Detektivní příběh autor zasazuje do švédského prostředí, kde dojde k sérii brutálních vražd, při kterých jsou těla obětí nacházena bez očí. Neslyšící novinářka Moodysonová se na místa činů vydává a pátrá na vlastní pěst. Při svém putování po stopách vraha ale odhaluje děsivá tajemství, která sahají až několik let do minulosti. Knihu vydalo nakladatelství Host.