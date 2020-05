Knižní novinky: Platforma nebo Posedlé dítě

Sháníte inspiraci, jakou knížkou si vylepšit jaro? TYDEN.CZ pro náruživé čtenáře vybral šest novinek, které rozhodně nesmějí chybět v žádné knihovně. Napínavé čtení lze čekat od detektivek Posedlé dítě nebo Chladná jako led. Stejně tak si dobrodružství užijete v románu Danielle Steelové Hrdinové. Pokud raději upřednostníte temnější detektivku, Vražedný rozsudek bude ta správná volba. Pro milovníky sci-fi jsme vybrali román Star Trek: Picard - Nejposlednější z nadějí. A pro obdivovatele francouzského spisovatele Houellebecqa a jeho společensko-kritických románů jsme do výběru zařadili jeho knihu Platforma.

Posedlé dítě

Dánská spisovatelka Lone Theilsová připravila pro milovníky thrillerů další knihu. Její debut Dívky z trajektu si zaslouženě získal obdiv jak kritiků, tak čtenářů. U její již třetí knihy, Posedlé dítě, tomu nebude jinak. I tentokrát se čtenáři vydají po stopách londýnské novinářky Nory Sandové, která bude pátrat po vrahovi brutálně zavražděného muže a malého chlapce. Nora si myslí, že obě vraždy spolu souvisejí a jejich pojítkem je rozvod slavného páru. Hvězda dánské reality show a ruský oligarcha spolu bojují o svěření syna do péče. Jak to může souviset s vraždami? Při hledání pravdy se Nora dostane do těch nejtemnějších londýnských zákoutí. Detektivka vychází v nakladatelství IKAR.

Star Trek: Picard - Nejposlednější z nadějí

Není na světe známější sci-fi série, než je Star Trek. A proto fanoušci televizní tvorby mohou sáhnout i po knižní verzi slavného seriálu. Příběh se točí okolo admirála Picarda, který musí opustit Enterprise a postavit se nejtěžší výzvě svého života. Když masivní hvězdě v Romulandském impériu hrozí zhroucení a přeměna v supernovu, Romulané ani Federace nechtějí čekat na šokovou vlnu, která by od takového jevu byla nevyzpytatelná. Je jasné, že aby zabránili katastrofě, musí se celá civilizace přesunout, a tak začíná největší evakuace v dějinách. Román vychází v nakladatelství Laser.

Chladná jako led

Spisovatelka Teresa Driscollová přichází s dalším románem, u kterého napětím nebudete ani dýchat. Sophie s manželem jsou míle od domova, když je zaskočí děsivý telefonát. Jejich syn Ben je po tragické nehodě ve vážném stavu v nemocnici. Sophie byla přesvědčena, že její nová přítelkyně Emma jejího syna ochrání. Věřila proto, že je s ní její syn v bezpečí. Přesto ze sebe nemůže setřást pocit, že jejich kamarádství není opravdové a tím, že Emmě důvěřovala, uvrhla celou svou rodinu do nebezpečí. Nachází se stále hodiny a hodiny od domova a postupně rozplétá příběh, který se s Emmou pojí. Napínavý román vychází v nakladatelství IKAR.

Hrdinové

Jedna z nejprodávanějších spisovatelek současnosti Danielle Steelová, jejíchž romány se vždy držely mezi bestsellery, láká na svou novu knihu. I když je známá především díky románům cíleným hlavně na ženy, tentokrát se pustila do dobrodružného žánru zasazeného do prostředí letadla. Když agentka Bernice Adamsová najde u bezpečnostní kontroly pohlednici s obrázkem mostu Golden Gate, na níž je napsaná nejednoznačná a děsivá zpráva, netuší, jaké tragédii svým nálezem předešla. Vyšetřování se ujme Ben Waterman, který se při pátrání zaměří na letadlo A321. V letadle pilotovaném Helen Smithovou se nachází hodně pasažérů: mezi nimi jedna filmová hvězda, pilot odcházející do důchodu nebo otec, který unesl syna své bývalé ženě. A jeden z pasažérů plánuje na palubě letadla udělat něco strašného. Román od renomované autorky vychází v nakladatelství IKAR.

Vražedný rozsudek

Rakouský spisovatel Andreas Gruber svou další knihou potěší především příznivce temné krimi. Celý příběh začíná ve Vídni zmizením desetileté Klárky. Když se za rok objeví celá zmatená na kraji silnice s potetovanými zády výjevy z Dantova pekla, nikdo z ní nedostane ani slovo. Mezitím nadaná studentka akademie Spolkového kriminálního úřadu objeví souvislost mezi nevyřešenými případy vražd. Všichni si myslí, že dílo rafinovaného vraha ještě zdaleka není u konce. Proto se Sabina a případový analytik Maarten S. Sneijder vydávají na lov bezcitného a krutého vraha. Napínavý detektivní příběh vychází v nakladatelství Kalibr.





Platforma

Jednomu ze světově nejčtenějších francouzských spisovatelů, Michelu Houellebecqovi, kterého proslavily romány jako Podvolení nebo Mapa, vychází nová kniha s názvem Platforma. Hlavním hrdinou knihy je čtyřicetiletý úředník na ministerstvu kultury. Jeho život se změní, když potká dívku, která se vymyká všem jeho představám o ženách. Kniha pojednává o jejich bouřlivém vztahu. Pro Houellebecqa je typický cynický tón i otevřené líčení erotických scén. Mimo dějovou linku se autor velmi kriticky staví k západní civilizaci a jejím výdobytkům. Kriticky se vyjadřuje i k jejím možným alternativám, které podle něho vedou vždy do slepé uličky. Stejně tak v knize nechybějí ani kritické připomínky mířené na náboženství. Společenský román vychází v nakladatelství Odeon.