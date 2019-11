Knižní tip TÝDNE: Dobrá znamení od Gaimana a Pratchetta

Když dva známí a dobří spisovatelé spolupracují, vznikne nezapomenutelná kniha. Přesně to se stalo, když Terry Pratchett a Neil Gaiman spojili své síly a vytvořili román, který nadchne všechny věkové kategorie i čtenáře napříč literárními žánry. Dobrá znamení je román o konci světa, přátelství a hlavně o dobru a zlu. V roce 2019 vznikl podle předlohy stejnojmenný seriál, který oslovil jak kritiky, tak diváky. V hlavní rolích úspěšného seriálu je možné vidět Davida Tennanta a Michaela Shenna.

Britský autor Terry Pratchett je známý převážně díky své úspěšně knižní sérii Úžasná Zeměplocha. Mezi českými čtenáři série získala obrovskou oblibu nejen díky dokonalému překladu Jana Kantourka, ale také svými nezapomenutelnými humornými příhodami a postavami. Právě proto se jeho knihy řadí mezi světové bestsellery. Stejně tak Neil Gaiman není českému čtenáři neznámý. Do světa literatury se zapsal hlavně díky románům Hvězdný prach nebo Američtí bohové. Oba tyto romány byly i zfilmovány. Proto toto duo oblíbených spisovatelů čtenářům rozhodně zaručí, že se při čtení nebudou nudit a s koupí této knížky nemohou šlápnout vedle, protože Armagedon ještě nikdy nebyl tak vtipný.

A o čem tedy příběh je? Když nastane čas zrození nového Satana, dobro a zlo spojí své síly. Anděl Azirafal a démon Crowley nejsou typickými představiteli nadpřirozených bytostí. Oba na zemi žijí už od Počátku, a proto se jim blížící konec světa nijak nelíbí. Zvykli si na určitý životní standart a nechtějí se ho vzdát. A protože spolu prožili už velkou část lidských dějin od osudného Evina kousnutí do jablka po Velkou francouzskou revoluci, rozhodnou se, že pro jednou by dobro a zlo mohlo spolupracovat. Plán by jim i mohl vyjít, kdyby se jim nějakým způsobem nepovedlo zašantročit Antikrista. Když se zničehonic vynoří z moře Atlantida a na loukách začnou přistávat mimozemšťané, znamená to, že čtyři jezdci apokalypsy již vyjeli a Azirafalovi s Crowleym se krátí čas na záchranu planety. Aby na konec světa nebyli sami, velkou roli v příběhu sehrají profesionální potomek Anathema a lovec čarodějnic Pulsifer.

Při čtení Dobrých znamení se rozhodně žádný čtenář nebude nudit. Spojením dvou vynikajících britských autorů vznikl ojedinělý příběh, ve kterém nechybí humor, napětí ani akce. I když spoustě čtenářům svérázný humor Pratchetta a osobitý styl vyprávění Gaimana nemusí sednout. Ty, co jsou již seznámeni s nějakým dílem obou autorů, tato kniha určitě potěší a nezůstanou jen u jednoho přečtení.