Knižní tipy na Vánoce: thriller Čtvrtá opice a Ten, kdo stojí v koutě

Vánoční hysterie vrcholí a vám se pořád nedaří sehnat potřebné množství dárků pro vaše nejbližší? Jestli i vám před Štědrým dnem dochází dech či inspirace, pak věřte, že příkoří svátečního shonu vyřešíte jednoduše - prostě návštěvou knihkupectví! Knihou pod stromečkem nikdy nic nezkazíte, ba naopak; svátky bez kvalitního titulu (pod vámi zvoleným jehličnanem) by byly podstatně chudší. Přinášíme vám proto hned několik literárních tipů, kterými potěšíte nejen partnera, ale také přátele i rodinu.

Babičce

Pro kdekoho může být vymýšlení dárků osobním Rubikonem, zvlášť co se prarodičů týče. Že nevíte, co by si babička ráda přečetla? Přestože má coby dáma v letech jistě na co vzpomínat, vsadíme se, že by ji oslovil osobní příběh jiné inspirativní ženy, konkrétně sběratelky umění Medy Mládkové. Meda Mládková, Můj úžasný život je publikací novináře Ondřeje Kundery, vedený poutavou formou rozhovoru. Nevšední život Mládkové se odehrával v několika zemích, kdy utíkala před Hitlerem a později před komunisty a zároveň si vždy odhodlaně šla za svým: byla tanečnicí, později svými aktivitami v exilu podporovala utlačované české umělce a prosazovala jejich díla do evropských a amerických galerií. Nevšední příběh této kulturní ikony by v knihovně vaší babičky určitě neměl chybět.

Kamarádovi

Přestože váš parťák dává obyčejně přednost hororu či akčnímu filmu před literaturou, dopřejte mu pro jednou vzrušující zážitek v knižní formě. Čtvrtá opice je thriller, který nikomu nedá spát. Příběh pojednává o zabijákovi s pokřiveným pohledem na svět, kterému se přezdívá Opičí vrah. Detektiv Sam Porter pronásleduje psychopata dlouhá léta, během nichž od něj dostává balíčky, a ne tak ledajaké... každý obsahuje část těla zavražděné oběti. Pak se ale Porterovi do ruky dostane vrahův deník. Pomůžou mu zabijákovy zápisky zachránit další oběť, než bude příliš pozdě? Garantujeme vám, že kamarád se od Čtvrté opice jen tak neodrhne.

Puberťákovi

"Ani malí ani velcí," tak možná vidíte syna nebo mladšího bratra. Na některé dárky má ještě čas, z některých naopak vyrostl a hle - vy jste s dárkem ve slepé uličce. Ručíme vám ovšem za to, že s knihou Ten, kdo stojí v koutě vedle nesáhnete. Strhující, chytrý a citlivý román sleduje příběh Charlieho, který v dopisech příteli sděluje své zkušenosti se střední školou. Dochází k mnoha poznáním: o přátelství, rodině či lásce i o tom, že život se musí žít a ne trávit v koutě. Kniha má nostalgický nádech devadesátých let a obsahuje mnoho kulturních a hudebních odkazů té doby.

Partnerce/partnerovi

Vánoce jsou časem klidu a míru - tedy teoreticky. Pokud si zrovna potřebujete u své drahé polovičky něco "vyžehlit" nebo jí prostě jen chcete věnovat nějaké milé čtení, pak jsou Čtyři dohody ideálním dárkem. Kniha moudrosti starých Toltéků spisovatele Dona Miguela Ruize je nadčasová a svým vtipem i životní znalostí hovoří ke všem. Jejím laskavým poselstvím je osobní svoboda každého, kdo je ochoten ji v tomto chaotickém světě hledat.