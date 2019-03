Knižní veletrh v Lipsku dává šanci českým autorům prosadit se

Letošní knižní veletrh v Lipsku, na kterém bude Česko hlavním hostem, nabídne podle svého šéfa Olivera Zilleho zejména mladším českým autorům šanci, aby se prosadili i v Německu. Pro německé publikum je zase příležitostí, jak lépe poznat českou společnost a její aktuální problémy, o kterých toho dost možná ví mnohem méně, než si myslí.

Lipský knižní veletrh, který vedle toho ve Frankfurtu nad Mohanem patří k nejvýznamnějším podobným akcím na světě, se uskuteční od 21. do 24. března. Česko na něm jako hlavní host bude mít výrazně širší expozici než obvykle, čehož využije i k představení kolem 70 knih nově přeložených do němčiny. Do Lipska také dorazí přes 50 českých autorů, kteří budou moci přímo oslovit německé publikum.

"Zatímco německé knihy jsou v Česku velmi rozšířené, české knihy a především česká beletrie je v Německu rozšířená málo," říká o současné situaci Zille, podle něhož se to týká hlavně mladých autorů. "Lidé znají třeba Havla, Kohouta nebo Hrabala, ale když se zeptáte na generaci dnešních čtyřicátníků nebo třicátníků, tak toho o nich vědí hrozně málo," míní.

Právě letošní knižní veletrh by to podle něj ale mohl změnit. "Lipský knižní veletrh může hostující zemi Česku nabídnout velkou pozornost v celém německy mluvícím světě," je přesvědčen Zille, podle něhož na Česko i české autory bude upřen také pohled velké části ze tří tisíc akreditovaných novinářů. Podotýká, že zvýrazněná expozice takové země je pak přítomná v mnoha médiích.

O tom, že možnost zaujmout v německy mluvících zemích skýtá obrovský potenciál, svědčí i čísla, která Zille nabízí. Německý knižní trh je druhý největší na světě a ročně na něm vychází kolem 80 tisíc nových titulů. Z nich 12 až 13 procent tvoří překlady, díky čemuž je Německo dokonce největším překladovým trhem na světě.

Přínos knižního veletrhu ale podle Zilleho nebude jednostranný, získá i německé publikum. "Takzvaná hostující země nabízí zajímavé autorky a autory, které lidé v Německu ještě neznají, a nabízí především vhled do kultury a společnosti našeho souseda," konstatuje. Je podle něj jasné, že všichni v Sasku znají Česko, některá města nebo dobré pivo, ale mnohem méně toho už často vědí o dnešní české společnosti. "Doufám, že skrze ty autorky a autory do Německa přijde obraz aktuálního Česka," poznamenává.

Do spolkové republiky se ho v rámci svých děl pokusí dopravit například Radka Denemarková, Bianca Bellová, Michal Ajvaz, Emil Hakl, Iva Pekárková, Petra Soukupová, Jáchym Topol nebo Jaroslav Rudiš.

Právě na Rudiše, který patří k nejznámějším českým autorům v Německu, bude pozornost upřena už v první den veletrhu 21. března. Pořadatelé totiž ten den oznámí vítěze prestižní ceny knižního veletrhu v Lipsku, na níž byla nominována Rudišova německy psaná kniha Winterbergova poslední cesta (Winterbergs letzte Reise).