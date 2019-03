Košík plný knih: Šarlatáni, Bylinky a Divná holka

Na piknik zatím není to pravé počasí a na velikonoční výslužku je příliš brzy. To nám však nebrání darovat vám celý košík literární inspirace! Ani tentokrát proto nechybějí knižní novinky, které jsme pro vás připravili na poslední březnový týden. Začtěte se do pohádky Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona nebo mrazivých thrillerů Malé temné lži, Šarlatáni nebo Podivná holka. Na své by si mohli přijít také milovníci bylinek.

Malé temné lži

V malém uzavřeném společenství na Falklandách došlo ke zmizení dítěte. Nikdo z obyvatel si nepřipouští, že by snad šlo o něco jiného než nešťastnou náhodu. Pak se ale ztratí další dítě...a další. A nikdo z vesničanů už déle nemůže ignorovat fakt, že vrah je mezi nimi. Oáza klidu se rázem mění na místo, kde není bezpečno. Podezřelými jsou i ti, o jejichž bezúhonnosti by dříve nikoho nenapadlo pochybovat. Catrin Quinnová, která před lety přišla o syny, její bývalá přítelkyně Rachel či dřívější milenec Callum - ti všichni mají tajemství. Nikdo si nevěří, snad ani sobě samému. Thriller královny noirového krimi Sharon J. Bolton vydalo nakladatelství Domino.

Šarlatáni

Čerstvý šéf rezidentů v Boston Memorial Hospital, Noah Rothauser, má napilno. Od příprav operací po řešení následků úmrtí pacientů. Fakultní nemocnice z několika pokojů vytvořila operační sály budoucnosti, což se jevilo jako významný krok kupředu. To ale jen do chvíle, než během běžné operace zemře docela zdravý člověk. Noah podezřívá ze selhání jinak špičkového chirurga Willama Masona, který vinní anestezioložku Avu Londonovou. Ve chvíli, kdy začnou v nemocnici přibývat úmrtí související s anestezií, musí Rothauser vyhodnotit celou situaci, během čehož je ohrožena nejen jeho důvěryhodnost a pracovní místo, ale také existence celé nemocnice. Knihu amerického tvůrce a lékaře Robina Cooka vydalo nakladatelství Kalibr.

Podivná holka

Dětské psycholožce Imogen Reidové je svěřena do péče Elii Atkinsonová, jedenáctiletá dívenka. Děvče jako jediné přežilo požár, při němž tragicky zahynula celá jeho rodina. Psycholožka nenaslouchá varováním, že je na její nové pacientce něco divného - věří, že smutek či vztek dítěte jsou přece obvyklý důsledek kruté ztráty. Náhradní rodiče Elii ale začínají mít strach. Když se holčička rozčílí, dějí se špatné věci... Časem také Imogen pochopí, že čím hlouběji zkoumá dívenčino nitro, tím víc se sama cítí v ohrožení. Thriller britské spisovatelky Jenny Blackhurst vyšel v nakladatelství Domino.

Bylinky pro zdraví a krásu

Bylinky dávno nejsou jen záležitostí našich babiček. Krásná kniha vás seznámí se silou daných rostlin. Obsahuje tipy na pěstování, radí při výrobě tinktur a toniků. Díky získaným znalostem si sami můžete vyrobit zdravý produkt do kosmetické skříňky, bylinné lékárničky nebo jen drobný dárek pro vás či vaše nejbližší: balzámy, krémy, čaje a pastilky, pleťová mléka, oleje, zásypy, deodoranty a mnohé další. Publikaci autorky Pip Wallerové u nás vydalo nakladatelství Esence.

Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona

Nils Holgersson je pěkný uličník. Skřítkové hned vědí, jak ho potrestat - zmenší jej na skřítkovskou velikost! Nils se vydává na podivuhodnou cestu, s kačerem ze statku se nedopatřením přidají k divokým husám a chlapec přitom zcela zapomíná na svou zlomyslnost. A pomáhá zvířatům, jak jen to jde... Ze svého putování se vrací jako vyměněný. Klasický příběh a světový bestseller švédské spisovatelky Selmy Lagerlöfové u nás vydalo nakladatelství Pikola.