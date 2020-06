Mezi finalisty Ceny Jiřího Ortena je i hiphopová detektivka, vítěz bude znám v září

Hiphopová detektivka, psychotická novela a báseň v próze jsou nominované v letošním ročníku Ceny Jiřího Ortena. Cenu dostávají mladí autoři do 30 let, jméno vítěze jejího 33. ročníku bude vyhlášeno 15. září v Zrcadlové kapli v Klementinu. Za pořádající Svaz českých knihkupců a nakladatelů to oznámila Vladana Drvotová.

Z 24 přihlášených titulů do letošního ročníku vybrala porota současný román o hiphopové komunitě Malej NY, jehož autorem je Přemysl Krejčík, novelu Svatá hlava Hany Lehečkové poskládanou z blouznivých a nespolehlivých zápisků schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici a originální báseň v próze Mount Anne Ladislava Slezáka, v níž čtenář sleduje milostný vztah dvou lidí - Lamura a Milove.

Krejčíkův text porota vybrala proto, že "překračuje hranice žánru i subkultury". "Zrychlený a silácký svět hip hopu tu velmi názorně předestírá problémy, které se týkají nejen raperů: sektářství, ješitnost, neschopnost dospět, pomíjivost, ale i potřebu nadhledu, usmíření a naděje," konstatovala porota.

"Nominovaná novela Hany Lehečkové je poskládaná z blouznivých a nespolehlivých zápisků schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici. Autorka prostřednictvím této perspektivy důmyslně ohledává vnitřní i vnější okraje nemocného světa, ale i naší 'normálnosti'," uvedli porotci o knize Svatá hlava. Báseň v próze Ladislava Slezáka odborníky zaujala proto, že "je důkazem, že dobrá poezie dovede nad jiné žánry přesvědčivě a elegantně přiblížit i téma obávané a těžko pochopitelné. Z lyrična vystupuje dramatický děj, z konkrétního příběhu se v básni stává podobenství".

Laureát Ceny Jiřího Ortena 2020 získá tradiční peněžitou prémii 50 tisíc korun a nově si odměnu odnesou také zbylí dva nominovaní - každý získá 10 tisíc korun. České literární centrum věnuje rezidenční pobyt jedné z předchozích nominovaných Lucii Faulerové. Od příštího ročníku bude takový pobyt dostávat vždy jeden z nominovaných z předchozího roku Ceny Jiřího Ortena. Všichni nominovaní pak obdrží od Českého literárního centra překlad ukázky z jejich díla do angličtiny, němčiny nebo francouzštiny pro účely zahraniční propagace.

Cenu Jiřího Ortena dostává autor prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, kterému v době vydání díla není více než 30 let. Ocenění se udílí od roku 1987, od roku 2009 ho organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Mezi laureáty Ceny Jiřího Ortena patří například Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová, Petra Soukupová, Marek Šindelka, Sára Vybíralová, Ondřej Macl a Anna Cima.