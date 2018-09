Neobvyklý typ Toma Hankse aneb Hercova prvotina

V mládí si přál být kosmonautem a shoda náhod ho skutečně přivedla mezi hvězdy - tedy alespoň mezi hvězdy filmového plátna. Nevyzpytatelnost osudu v kombinaci s tvůrčími kvalitami dovedly hollywoodského herce ke ztvárnění řady ikonických rolí, dvěma Oscarům i k režijní a producentské činnosti. Zdá se však, že dosažené úspěchy srdce opravdového výzkumníka nezastaví. Tom Hanks se nyní vydává na expedici do neznáma coby spisovatel prostřednictvím své knižní prvotiny: Neobvyklý typ (něco málo povídek). A hádáte správně, nechybí zde ani příběh cesty do vesmíru.



Čekáte-li však Vesmírnou odyseu, budete zklamáni. Tematicky je Hanksův literární debut rozmanitý podobně jako průřez hercovou kinematografií. Místy jako by ji dokonce připomínal. Vojína Ryana v díle sice nenajdete, zato dva válečné veterány, kteří si volají každé Vánoce, ano. O sentimentu Štědrého večera nemluvě, stojí na něm snímek Polární expres. Navzdory různorodosti témat dokázal autor víceméně jednotit svůj styl vyprávění; s lehkostí se dotýká komplexních témat, čímž vzniká příjemný prostor pro vtip i melancholii. Stejně tak s mistrným umem glosuje svět showbyznysu, který je mu dobře známý. Jisté motivy se napříč povídkami vracejí či opakují, tvůrce často akcentuje nostalgii, soudržnost rodiny a chcete-li jakousi "americkost".

Hanksova literární síla tkví především v brilantní psychologii postav, které čtenáři dokáže s minimem prostředků přiblížit. Při popisech situací se zdá, že pracuje s filmovou kamerou: leckdy detail vykreslí takovým způsobem, že čtenáři v hlavě vyvstane téměř filmový obraz. Nejednou si také můžete hlavního protagonistu povídek představovat jako samotného tvůrce nebo alespoň slyšet jeho hlas. V neposlední řadě nabízí Neobvyklý typ (něco málo povídek) sympatické poselství zanechávající v čtenáři jistou útěchu: ačkoliv život nemusí probíhat vždy podle vašich představ, je důležité ho žít. Jak se autor sám nechal slyšet: "Každý ve svém v životě překročíme hranici, prožijeme událost, která je pro nás naším osobním Rubikonem."



Tom Hanks má ještě jednu "neobvyklou" zálibu, která souvisí se samotným vznikem této knihy. Sbírá psací stroje a každou ze sedmnácti povídek napsal na jiném druhu. Snímek daného stroje najdete vždy před začátkem každé kapitoly, což funguje jako osvěžující ilustrace. Sám herec tvrdí, že právě psací stroje dodaly příběhům jejich osobitý ráz. "Dva roky jsem psaním trávil každou volnou chvíli. Psal jsem při natáčení v New Yorku, Berlíně, Budapešti a v Atlantě. Psal jsem na dovolené. Pak jsem psal na propagačních turné k natočeným filmům. V letadlech, doma, v hotelových pokojích. A každou povídku jsem napsal na jiném psacím stroji ze své sbírky."