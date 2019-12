Nový komiks mapuje nejdůležitější milníky československého skautingu.

Mladí komiksoví tvůrci, kteří chystají první velkou skautskou komiksovou knihu, slaví úspěch na crowdfundingové platformě HitHit. Během prvních deseti dní na svůj projekt získali více než 90 tisíc korun.

Možnost zakoupit si komiksovou knihu o českém skautingu ještě před jejím vydáním nabízejí mladí komiksoví tvůrci od poloviny listopadu na platformě HitHit. Kniha by měla vyjít do příštích Vánoc, přičemž zájemci si ji mohou předplatit až do letošního 16. prosince. Podle hlavních iniciátorů projektu Tomáše Vovsíka a Marka Steiningera se bude jednat první skautskou komiksovou knihu svého druhu. Aby kniha vůbec vznikla potřebují tvůrci vybrat celkem 205 tisíc korun. Více než 40% celkové částky na projekt získali už během prvního týdne kampaně.

První velká skautská komiksová kniha

Podle autora projektu Tomáše Vovsíka půjde o vůbec první velkou komiksovou knihu, která bude vyprávět příběh českého skautingu. "Naším cílem je zaujmout především mladou generaci. Popularita komiksu mezi mladými totiž v Čechách neustále roste, a to především proto, že nabízí jedinečné možnosti vyprávění písmem i obrazem," vysvětluje Tomáš Vovsík.

Ačkoliv komiks má podle něj ve skautu velkou tradici, v minulosti šlo spíše o krátká vyprávění, například komiksové stripy nebo seriály na pokračování. Velká komiksová kniha tak bude něco, co tu ještě nebylo. "Naše kniha bude mít zhruba sto stran a bude volně reflektovat nejdůležitější dějinné milníky československého skautingu v návaznosti na významné dějinné momenty Československa," vysvětluje Tomáš Vovsík. Na projektu přitom podle něj pracují zkušení i méně známí autoři. "Jako scénárista se na knize podílí Marek Steininger, z kreslířů jsou to pak například Štěpánka Jislová, Vojta Velický známý jako Lazybastard nebo Jan Gruml alias Slakinglizard."

Propracovaný příběh

Scénář ke knize podle Marka Steiningera vznikal několik let. Jedná se celkem o sedm povídek proložených rámcovým vyprávěním někdy se směšnou, jindy s absurdní pointou. Kdo očekává výpravnou knihu o historii skautingu se podle něj plete. "Nechtěli jsme vyprávět příběhy, které se staly, ale spíš ty, které se mohly stát," vysvětluje Marek Steininger, "Nemáme ani ambice vytvořit nové Rychlé šípy, z těch si dokonce v jedné části knihy tak trochu utahujeme. Hlavní postavy našeho komiksu mají své dobré i stinné stránky, a přesto zůstávají hrdiny, byť ne superhrdiny, jak je známe z marvelovek. Jsou to obyčejní lidé, kteří se v nějakém kritickém momentě zachovali správně, anebo taky ne, ale dospěli k nějakému poznání." Kniha má být podle autorů určená jak pro děti, tak i pro dospělé. Dospívající se díky ní dozví o nejen o historii skautingu, ale i o historii Československa, dospělí pak ocení především poutavý příběh a neotřelý humor.

Sociální sítě i podpora v médiích

Propagaci projektu tvůrcům usnadňuje zejména to, že jsou povoláním marketéři. Tomáš Vovsík se specializuje na obsahový marketing, Marek Steininger na Public Relations a výkonnostní kampaně na sociálních sítích. "Jsme si vědomi toho, že opravdových fandů komiksů je v Čechách stále velmi málo, přičemž nemalá část z nich má v hledáčku hlavně zahraniční superhrdinské blockbustery. I proto chceme cílit i na lidi, kteří si třeba ještě nikdy žádnou komiksovou knihu nekoupili a třeba o tom ani neuvažovali," říká Tomáš Vovsík a pokračuje: "Zatím nám velmi pomáhají skautské komunikační kanály jako třeba skautské časopisy nebo sociální sítě, a vědět jsme o sobě dali i prostřednictvím skautského newsletteru. Rádi bychom se ale dostali i mimo skautskou komunitu, protože jsme přesvědčeni, že naše kniha není zdaleka jen pro skauty."

V tom jim mají podle něj pomoci zejména cílené reklamy na sociálních sítích a také laická média. "Že by projekt nakonec nevyšel si vůbec nepřipouštíme. Všichni jsme nad komiksem strávili spoustu času a odvedli velký kus práce. Zatím se naštěstí vše rýsuje dobře a není důvod, a hlavně ani čas uvažovat nad případným neúspěchem," říká Tomáš Vovsík.