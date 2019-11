Nový román od Jo Thomasové čtenáře přenese do Itálie

Jo Thomas pracovala mnoho let jako reportérka a producentka pro BBC Radio 5, ze kterého se posléze přesunula do The Steve Wright Show na Radio 2. Autorka má ráda způsob, jakým jídlo spojuje lidi a přivádí je ke společnému stolu, a proto se v jejích knihách snoubí láska a romantika s gastronomií. Thomas žije ve Vale of Glamorgan ve Walesu se svým manželem a třemi dětmi.