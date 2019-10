Podzimní knižní novinky: Prázdniny v Evropě nebo Vyvrhel

Babí léto bylo tento rok opravdu dlouhé, ale hezké počasí pomalu ustupuje sychravému podzimu. K trávení volných chvil v teple domova neodmyslitelně patří i dobrá knížka. A jestli nemáte žádnou inspiraci, nevadí, proto jsme pro vás připravili na poslední říjnový týden knižní novinky. A z čeho si můžete vybrat? S Ladislavem Ziburou můžete zavzpomínat na Prázdniny v Evropě a pro příznivce napínavých thrillerů je nachystaný Vyvrhel nebo Chata u jezera.

Lesní lázeň: Terapie v přírodě

Jak odbourat stres, zkvalitnit spánek a posílit imunitní systém? O tom všem se můžete dozvědět v knížce Lesní lázeň. Příručka zájemcům přiblíží tipy a praktické cvičení pro pobyt v lese. Tento trend vychází z japonské metody "šinrin-joku", která využívá přírody k tomu, aby se lidé uvolnili a zbavili se stresu z každodenního života ve městě. Naučná kniha vychází v nakladatelství Pragma.

Chata u jezera

Americký spisovatel Edwin Hill je pro české čtenáře zatím neznámý, ale jeho prvotina Chata u jezera je nejlepší cestou, jak se jim zapsat do paměti. Vypráví příběh harvardské knihovnice Hester Thursbyové, které se ve svém životě věnuje i jinému povolání. Hledá ztracené věci. Většinou si ji lidé najímají, aby jim našla biologické rodiče nebo různé informace, ale tentokrát se má vše jinak. Její nová zakázka je komplikovanější, a jak se později ukáže, i nebezpečnější. Mysteriozní thriller debutujícího spisovatele vychází v nakladatelství Kalibr.

Strom duchů

Na prolínání nadpřirozena s reálným světem a na spojení minulosti se současností se mohou čtenáři těšit již v dlouhou dobu očekávaném románu oblíbené autorky Barbary Erskinové. Co se stane, když hlavní hrdinka románu Ruth Dunbarová opouští Londýn a vydává se do Edinburgu, aby se postarala o nemocného otce? Vypořádá se s pečovatelem, který si dělá zálusk na její dědictví? Hlavní dějová linka se začíná odvíjet až s nalezením deníků jejího předka z 18.století. Je možné, aby samotná Ruth pociťovala přítomnost již dlouhou dobu zemřelého předka? Neobjevuje u sebe ty stejné nadpřirozené schopnosti, o jakých četla v denících? S tím vším se však Ruth nebude muset potýkat sama, oporu bude mít ve svých věrných přátelích a v nové lásce, kterou nečekaně potká. Knihu vydalo nakladatelství Brána.

Vyvrhel

Americká spisovatelka Gilly Macmillanová přispívá do světa novinek se svou novou knihou Vyvrhel. Temný thriller vypráví příběh dvou nejlepších kamarádů Noaha a Abdiho. Když je Noah nalezen v bezvědomí a Abdi není schopen říct, co se jeho kamarádovi stalo, rozpoutá se ve městě veřejná bitva. Může za to původ obou chlapců? Noah je Brit a Abdi přišel do Anglie se svou rodinou ze Somálska. Napětí mezi místním obyvatelstvem a uprchlickou komunitou narůstá. Opravdu za to může jen pouhá klukovina? Napínavý příběh vychází v nakladatelství Kalibr.

Prázdniny v Evropě

Slavný český cestovatel a spisovatel Zdeněk Zibura vydává další knihu. Tentokrát se v ní čtenáři podívají po Evropě. Autor s humorem sobě vlastním vypráví svojí 14 tisíc km dlouhou cestu stopem napříč Evropou. Jestli jste nikdy stopem nejeli, nevadí. Tato knih je přímo určená pro nezkušené, kteří chtějí zakusit dobrodružství. Ladislav Zibura se v této knize vydává po našem kontinentu a ukáže svým čtenářům, jak různorodá a zajímavá Evropa může být.