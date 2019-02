Předjarní knižní novinky přinášejí nejen napětí, ale i oddech

Nejkratší měsíc v roce je za námi a nabízí se tak ideální příležitost vkročit do března s novou knihou. Proto ani tentokrát nechybějí knižní novinky, které jsme pro vás připravili v poslední únorový den, jež v sobě snoubí napínavou i oddechovou literaturu. Romány Vražedná lhůta a Vlny vás zanechají ve vnitřním napětí, v dílech Jezevčík jako svědek či Námluvy s kocourem zase rozkolísanou situaci do svých tlapek berou naši čtyřnozí přátelé.

Vražedná lhůta

"Máte osmačtyřicet hodin na to zjistit, proč jsem danou ženu unesl. Pokud neuspějete, zemře."

Tímto způsobem začíná zvrácená hra sériového vraha, ve které jde o čas. Chladnokrevný zabiják nechává své oběti utopit v inkoustu, vyhladovět nebo je zaživa pohřbívá betonem. Mnichovská komisařka Sabine Nemezová se snaží najít motiv, který by odhalil pachatele série krutostí. Komisařka je se svým nizozemským kolegou na stopě lidské zrůdy, jíž slouží coby inspirace stará dětská kniha - a ta skrývá spoustu dalších hrůzností...Thriller rakouského tvůrce Andrease Grubera vydalo nakladatelství Kalibr.

Jezevčík jako svědek

Když vše selže, pak je tu pes - nejlepší přítel člověka. Přítel? Spíše pojistka, řekl by Carl-Leopold Von Eschersbach, psík zvaný Herkules. Tedy jezevčík, který ví, že se bez něj jeho dvounožec zkrátka neobejde. Panička Carolin a její partner Marc plánují svatbu, což je pádný důvod k veselí. Jenomže svědkové zrovna ukončují vlastní vztahy, a tak radost střídá mrzutost. Proto musí Herkules znovu zasáhnout a vše urovnat, aby Carolin dostala, co si jí právem náleží: řádně bujarou veselku! Román ze série Z pohledu jezevčíka německé autorky Frauke Scheunemannové vyšel v nakladatelství Ikar.

Vlny



Slavný román, poprvé publikovaný v roce 1931, patří k nejvýznamnějším experimentálním

dílům britské prozaičky Virginie Woolfové. Stěžejní roli v něm hrají Bernard, Susan, Rhoda, Luis, Jinny a Neville; šest postav, vedoucí monology. Podstatný je také Percival, sedmá osobnost, jejíž hlas čtenář nikdy neslyší. Z promluv vyplývají city a povahové vlastnosti jejich hrdinů. Kniha je rozdělena na devět krátkých částí, které podrobně líčí výjevy z pobřeží a pozorování vln. Knihu anglické spisovatelky Virginie Woolfové vydalo nakladatelství Odeon.

Námluvy s kocourem



Jamie Snyderová je čtyřiatřicet a je svobodná. Rozhodně však neplánuje se vázat. Po roce nevydařeného vztahu svou veškerou lásku směřuje k MacGyverovi (nikoli k tajnému agentovi ze slavného seriálu z osmdesátých let, ale ke svému kocourovi). Roztomilý mourek, který rád krade sousedům věci, má jasně vyhraněný názor na to, jak by jeho majitelka měla žít. Cítí její osamělost stejně jako náklonnost k jejímu sousedovi Davidovi, což je mladý pohledný pekař. A tak MacGyver spřádá plány... Odpočinkový román americké autorky Melindy Metz vyšel v nakladatelství Ikar.