Saskia Noortová chce ukázat ženám, jak čelit násilí

Jedna z nejúspěšnějších nizozemských spisovatelek Saskia Noortová ve své nové knize Stromboli otevírá téma násilí na ženách. Noortová, která se dlouhodobě aktivně zapojuje do boje proti zneužívání žen po celém světě, míní, že většina znásilnění se neděje na ulici, ale doma nebo v zaměstnání. Násilník vystupuje z pozice síly a pro oběť je těžké na někoho takového ukázat, uvedla Noortová.

"Postižené ženy se někdy ozývají až po letech, protože dříve platilo, že si za znásilnění oběť může sama. Buď měly krátké sukně nebo byly na nesprávném místě. Ale viníkem je muž. I když mám krátkou sukni, tak ne, je prostě ne!" řekla Noortová, která se vedle představení českého vydání románu Stromboli v Praze zúčastnila workshopu Sebeobrana pro ženy.

"Není možné považovat ženy za provokatérky násilí, je to zodpovědnost mužů. V tomhle ohledu je potřeba změnit výchovu dětí," podotkla Noortová, mimo jiné ambasadorka organizace Amref Flying Doctors, která bojuje proti ženské obřízce v Africe.

Ve svých aktivitách vychází Noortová z vlastní zkušenosti. Ve 14 letech se stala obětí znásilnění a později popsala tuto událost novinářům. Uvedla, že více než 35 let o svém znásilnění mlčela. Rozhodla se promluvit až když se její dcera dostala do puberty a Noortová se začala bát, že by se jí mohlo stát to samé. "Absolvovala jsem terapii ještě předtím, než jsem začala psát, ale doufám, že mé knihy budou inspirací pro jiné ženy, jak by se k tomu měly postavit," sdělila.

Spisovatelka přezdívaná "nizozemská královna napětí" je spojena také s hnutím #MeToo. Připouští, že se v případě některých žen obviňujících ze sexuálního obtěžování bohaté a slavné muže může jít o kalkul. "Ale cifry ukazují, že velké procento takových obvinění je pravdivé," podotkla.

Novinka Noortové Stromboli je o hledání v manželství i o hledání po rozvodu. Manželé Sára Zomer a Karel van Bohemen působí navenek jako ideální pár. Oba jsou úspěšní spisovatelé, za maskou bohémského manželství se však skrývá vztah plný závisti, četných nevěr, nenávisti a dokonce násilí.

Noortová v knize vychází z osobních zkušeností. "Jednou jsem zaslechla, jak matka tetě říká: špatné manželství je lepší než žádné. Teta nakonec proti své vůli zůstala s manželem alkoholikem ještě mnoho let. V naší rodině jsme prostě raději nevěrní nebo nešťastní než rozvedení," konstatovala.

Dvaapadesátiletá Noortová se díky své prvotině Terug naar de kust (Zpátky na pobřeží) zařadila ke špičkám nizozemského thrilleru. Také její druhý thriller De Eetclub (Vítejte v klubu) provázely pozitivní recenze. Za obě knihy byla Noortová v kategorii kriminální žánr nominována na nizozemskou literární cenu Gouden Strop (Zlatá oprátka) a obě byly také zfilmovány. Další kniha Nieuwe buren (Noví sousedé), thriller o sexu a lásce a touze po svobodě - ale také o strachu z ní, byla v roce 2014 zfilmována jako desetidílný televizní seriál. Knihy Noortové vycházejí po celém světě, do dnešního dne se jich prodaly více než tři miliony výtisků a byly přeloženy do 16 jazyků. "Snažím se psát o běžných lidech, kteří se v mých příbězích poznávají," vysvětlila příčiny svého úspěchu.