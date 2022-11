Soví pošta: Evropou na ptačích křídlech

Svoji prvotinu věnovala české autorka Anna Schlindenbuch tomu, co její život z velké části naplňuje - cestování po celém světě. Hrdinkou originálního cestopisu pro všechny zvídavé děti je malá plyšová sova Ája, která miluje cestování pařátkem po mapě. Když si ji chlapeček Noe veze s sebou na prázdniny k babičce, zapomene ji ve vlaku spolu s ošoupaným atlasem Evropy, ze kterého se rozutekly všechny mapy. Ája se ale nehodlá ztratit! Rozhodne se objevit svět, proto roztáhne křídla a vydá se procestovat hlavní města známých evropských zemí.

Dozví se spoustu informací o jejich kultuře i historii a dělí se o ně s Noem na pohlednicích, které mu ze svých dobrodružných cest posílá. "Všude kolem mě vybuchují rachejtle, lidé zpívají, tancují a slaví jako u nás na Silvestra. Jejich milovaný fotbalový klub dnes porazil Madrid a celé město je vzhůru nohama," píše třeba z Barcelony a loučí se slovy: "Musím letět, zrovna mě někdo pozval na sangríu." Kromě zábavného čtení plného poznávání evropských metropolí čeká na děti v knížce pořádná porce zábavných kvízů a hádanek.

Vedle cestování je také posílání pohlednic velkou vášní autorky. Takzvanému postcrossingu se věnuje od roku 2014 a stihla už poslat více než 1100 pohlednic z a do nespočtu zemí světa. "Je to vážně zábavná činnost, která umožňuje nahlédnout do života spousty zajímavých lidí z neméně zajímavých míst. Proto bych svojí knížkou chtěla děti i rodiče inspirovat nejen k procestování Evropy, ale také k vyzkoušení postcrossingu, který je určitě bude bavit," vysvětluje Anna. Jak to funguje? Projekt postcrossing vznikl v Portugalsku a umožňuje výměnu pohlednic mezi uživateli z celého světa. "Zaregistrujete se, vylosujete si adresu člena někde na světě, pošlete mu pohlednici. On ji zaregistruje a poté si zase vaši adresu vylosuje někdo jiný," popisuje autorka jednoduchý princip.

Čtenáři na stránkách plných krásných ilustrací od Kateřiny Čermák Brabcové navštíví celkem 10 evropských měst. Kniha je určena hlavně dětem (cca 6 - 10 let), ale mohou s nimi číst i rodiče a inspirovat se při výběru destinace pro své další rodinné cesty. Dle vlastních slov Anna cestuje od dětství, tedy více než 40 let. S rodiči jezdila pod stan po zemích východního bloku, v mládí stopem po Evropě a okolí, třeba do Maroka nebo Turecka. Později se svým mužem procestovala hlavně Asii.

"Když se nám narodil syn, na chvíli jsme zůstali v Evropě, kterou jsme si původně rezervovali na důchod. Já jsem tak objevila hlavně Itálii, která je a bude navždy mojí evropskou láskou. Procestovala jsem ale všechny další města z knížky, v některých jsem byla mnohokrát jako třeba v Londýně nebo v Barceloně. Z dlouhých mimoevropských cest jsem psala blog a články do Lidé a země. Když jsem se potom rozhodla pro knížku, téma bylo hned jasné. Mám v hlavě několik dalších námětů pro knihy a většina jich souvisí s cestováním. Možná je to díky tomu, že na cestách má člověk více času mít otevřené oči a koukat. Některé postavy jsem si samozřejmě domyslela, ale pokud to šlo, hledala jsem žijící osoby. Takže třeba majitel bistra s currywursty z Berlína opravdu existuje," dodává Anna s úsměvem na závěr.