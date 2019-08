Středověký detektiv Oldřich z Chlumu se vrací v nové knize Vlastimila Vondrušky

Třetí zářijový den vyjde již dvacáté páté pokračování pátrání středověkého detektiva a rytíře Oldřicha z Chlumu pod názvem Právo první noci. První kniha Vlastimila Vondrušky se zmiňovaným hrdinou v hlavní roli se jmenovala Dýka s hadem a vyšla roku 2002. Od té doby se z Oldřicha z Chlumu stal fenomén.

Neuvěřitelných pětadvacet knih s jedním hrdinou a přes půl miliónu prodaných výtisků. Jeden z jeho příběhů (Jménem krále) byl přenesen i na filmová plátna. Hlavní roli se zahrál Karel Roden.

Nová kniha Právo první noci, se odehrává během cesty po Moravě, kde se panoš Ota setká se svou vzdálenou sestřenicí Miladou ze Zástřizlí. Je zoufalá a prosí ho o pomoc. Žije s rodiči na Krakovci nedaleko Prostějova, kde se v poslední době stalo několik podivných událostí, které vyvrcholily vraždou jejího snoubence. Co je však nejhorší, z jeho smrti podezírají ji.

Panoš Ota se obrátí na svého pána, ale ten nemá chuť a ani pravomoc tu vyšetřovat. Jenže pak dojde k pokusu unést Miladu. To Oldřicha z Chlumu přesvědčí, že nejde o obyčejný zločin. Společně začnou rozplétat neuvěřitelný příběh, jehož nitky vedou hluboko do minulosti.

Pro jubilejní příběh si Vlastimil Vondruška vybral zajímavou zápletku, téma a také místo, kde se bude odehrávat... "S právem prvním noci pracuji trochu volně, ale jinak to nejde. Ve skutečnosti o něm víme velice málo. Historicky, a to ještě v ne úplně jasných souvislostech, je doloženo v německých zemích, později se objevuje v renesanční literatuře. Nicméně v nějaké podobě se místy uplatňovalo a poněkud neobvyklou podobu mu dal i můj románový majitel Krakovce, kde se kniha za časů Přemysla II. Otakara odehrává. Nejde ovšem o český Krakovec, ale ten moravský. Málokdo totiž ví, že zámek a kdysi tvrz toho jména stojí nedaleko Prostějova. A proč se jubilejní příběh odehrává tam? Inu proto, že ho kdysi vlastnili pánové ze Zástřizlí!," vysvětluje autor.

Vondruškovy historické romány se těší velké popularitě. Jak si čtenářský úspěch vysvětluje jeho autor Vlastimil Vondruška? "Podle mě se knihy mají psát především pro čtenáře. Knihy mají v první řadě dávat lidem naději a víru v to, že život pozemský je navzdory všem strázním krásný, a stojí za to za něj bojovat. A to znamená, že chci lidem předkládat hrdiny, kteří jsou opravdovými hrdiny a ne zkrachovalci, kteří hledají svou identitu."

Čtenáři se mohou s Vlastimilem Vondruškou setkat osobně 5. září v Domě knihy (Ostrava) nebo 6. září v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.