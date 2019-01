Svět knihy příští rok zacílí na polské autory

Polské autory představí mezinárodní festival a veletrh Svět knihy Praha, který se bude konat 14. až 17. května 2020. V rámci spolupráce Světa knihy s Varšavským knižním festivalem budou uvedeni také čeští autoři v Polsku. Informovali o tom na česko-polském setkání zástupci festivalu Svět knihy a Polského institutu Praha. Čestným hostem letošního ročníku je Latinská Amerika.

Cílem spolupráce s Varšavským knižním festivalem je zlepšit propagaci českých autorů v Polsku a zvýšit prodejnost jejich knih. V Polsku vychází každoročně v překladu desítky českých titulů, včetně nejprodávanějších současných autorů. Varšavský knižní festival bude od 21. do 24. května 2020.

"Česká literatura v Polsku má výjimečnou pozici. V Polsku vychází ročně 25 až 28 českých titulů. Polští čtenáři nás důvěrně znají. To, co vychází v Čechách, najdete v překladech také v Polsku," řekl ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček. Ve spolupráci s několika knihovnami v Polsku chce Moravská zemská knihovna zveřejnit databázi českých a polských knižních titulů.

"My žijeme Latinskou Amerikou, ale už se trošku připravujeme na Polsko v příštím roce. Pokud se dohody udělají zavčasu, tak to může přinést to, že se o literatuře začne více mluvit, vznikne více překladů," řekl ředitel Světa knihy Praha Radovan Auer. Podle Auera podobná spolupráce v oblasti literatury v Česku a v Polsku ještě nebyla.

"Polská kultura je nám blízká, Polákům je ještě bližší česká kultura. Takže svým způsobem tam jdeme do prozkoumaného teritoria, což je oproti Latinské Americe, kterou máme letos, výhoda," doplnil Auer.

Letošní 25. ročník festivalu se bude konat od 9. do 12. května na výstavišti v pražských Holešovicích. Hlavní téma se věnuje Paměti a vzpomínkám. Latinská Amerika bude čestným hostem, účast na veletrhu slíbili spisovatelé z Argentiny, Brazílie, Chile, Mexika a Peru. Jména hostů budou organizátoři zveřejňovat postupně, je mezi nimi několik držitelů prestižních literárních cen.

"Jsem si jistý, že v letošním roce nabídneme kromě pestrého programu s vysokou literární úrovní též plejádu výjimečných zahraničních hostů. Troufám si říci, že tak silná a reprezentativní sestava literátů se u nás ještě v jeden čas a na jednom místě nesešla," uvedl v tiskové zprávě dramaturg programu Guillaume Basset.