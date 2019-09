Tony Parsons přijede do Prahy. Představí svou knihu Třináctá oběť

Již čtvrtý příběh detektiva konstábla Maxe Wolfa závislého na trojitém espresu z londýnského Baru Italia vyjde v nakladatelství MOBA příští týden pod názvem Třináctá oběť. Jeho autor Tony Parsons, držitel ocenění British Book Awards, přijede představit knihu českým čtenářům. Setkat se s ním mohou během autogramiády v úterý 22. 10. od 17.00 v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze.

"Do Prahy se velice těším, nejen na fanoušky Maxe Wolfa, ale i na město jako takové. Všichni moji přátelé jsou vaším hlavním městem nadšení a nechápou, že jsem tady ještě nikdy nebyl," vysvětluje Tony Parsons, který má se svým knižním hrdinou mnoho společného, i když espreso si v legendárním baru v Sohu dává jen dvojité.

Tony Parsons odešel v šestnácti letech ze školy a začal pracovat v londýnském lihovaru, pak našel inzerát nabízející práci novináře v legendárním hudebním časopise New Musical Express. Dnes je z něj cenami ověnčený publicista a autor bestsellerů, jehož romány byly přeloženy do více než čtyřiceti jazyků. Díky své novinářské profesi dělal titulní rozhovory s Clash, Sex Pistols, Blondie, Talking Heads, Ramones, Davidem Bowiem, Brucem Springsteenem, New York Dolls, Buzzcocks, Led Zeppelin a dalšími.

Pracoval pro nejvýznamnější britská média (Channel 4, The Daily Telegraph, GQ, osmnáct let pro Daily Mirror, natočil film pro britskou dokumentární sérii Without Walls, který se zaměřoval na kontroverzní okolnosti filmu Mechanický pomeranč režiséra Stanleyho Kubricka, momentálně má vlastní sloupek v The Sun).

Jeho napůl biografický román Muž a chlapec se stal britskou knihou roku. V současnosti sbírá úspěchy se svou detektivní sérií, jejímž hlavním hrdinou je londýnský detektiv z oddělení vražd, Max Wolfe, kvůli kterému také přijíždí do Čech.

Nová kniha Třináctá oběť začíná za rozbřesku jednoho zasněženého únorového rána, kdy je v centru londýnské čínské čtvrti nalezeno odstavené mrazicí nákladní auto a v něm dvanáct mrtvých dívek, které do země nepochybně přicestovaly ilegálně a ve voze zemřely na podchlazení. Při dalším ohledání místa najde detektiv konstábl Max Wolfe z centrály ve West Endu v kabině vozidla 13 pasů.

Hon za pohřešovanou ženou zavede detektiva Wolfa do samotného srdce temného světa pašování lidí, masové migrace a obchodu s otroky jednadvacátého století. A i on je donucen položit si otázku, která sužuje dnešní dobu. Co byste udělali pro to, abyste našli nový domov?