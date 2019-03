Třebíč si připomene básníka Vítězslava Nezvala

Akcí Malá Nezvalova Třebíč si 6. dubna Městská knihovna Třebíč připomene výročí úmrtí básníka Vítězslava Nezvala. Vystupovat budou třebíčští básníci i hudebníci včetně Mirky Hedbávné, Filipa Kršky a Pavla Pokorného. Jednodenní oslava poezie je na programu knihovny každoročně. V pětiletých intervalech ji střídá Nezvalova Třebíč, velký festival spojený s odbornou konferencí a básnickou soutěží, ke kterému se město vrátilo v roce 2015 po třicetileté pauze. Nyní knihovna připravuje Nezvalovu Třebíč 2020, která se bude konat od 6. dubna do 26. května příštího roku. Řekla to ředitelka Městské knihovny Třebíč Marie Dočkalová.

"Jsou to data, která s Nezvalem souvisí, 26. května 1900 se narodil a 6. dubna 1958 zemřel a my právě 6. dubna slavíme 135. výročí vzniku knihovny," řekla Dočkalová. Součástí festivalu bude v roce 2020 znovu soutěž poezie v kategoriích do 19 let a pro starší básníky. V roce 2015 soutěžilo asi 80 lidí z celé republiky. "Počítáme s řadou kulturních akcí a odbornou konferencí, budeme se držet toho, co se nám před lety osvědčilo. Osobně se mi velmi líbil Guerilla Poetring a zapojení středních škol," řekla Dočkalová. Při Guerilla Poetringu lidé vyvěšovali na různá veřejná místa ve městě básně, zájemci si je mohli nejen přečíst, ale i odnést. Odborná konference byla dvoudenní, určená odborníkům, knihovníkům i veřejnosti. Každé z přednášek se podle Dočkalo účastnilo asi 35 lidí.

Knihovna se v roce 2015 rozhodla festival po letech obnovit. Byl to rok 130. výročí založení knihovny a 115. výročí narození Vítězslava Nezvala, absolventa třebíčského gymnázia. Motivací bylo obnovit vnímání uměleckých kvalit Nezvalovy tvorby, kterému podle Dočkalové ublížilo politické zaměření původního festivalu v 70. a 80. letech minulého století. Rozpočet festivalu odhadla Dočkalová asi na 300.000 korun. Konkrétní program akce v roce 2020 chce knihovna znát na podzim letošního roku, zveřejní ho na svém webu.

Vítězslav Nezval studoval na třebíčském gymnáziu v letech 1911 až 1919. Právě v Třebíči se rozhodl věnovat literatuře a umění. Básník a spisovatel působil také jako překladatel. Byl spoluzakladatelem poetismu a vůdčí osobností českého surrealismu.