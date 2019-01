Valašské Klobouky si připomenou svého rodáka spisovatele Ladislava Mňačka

Valašské Klobouky na Zlínsku si letos připomenou svého rodáka, spisovatele a publicistu Ladislava Mňačka. Řekla to mluvčí radnice Lenka Zvonková. Na 29. ledna připadá sté výročí Mňačkova narození. Jeho nejznámějším dílem je román Smrt si říká Engelchen.

Město svého rodáka připomene při letošním Klobuckém kulturním létu. "Program ještě tvoříme, půjde o kulturní události pro širokou veřejnost," uvedla Zvonková.

Mňačkův rodný dům stál na Masarykově náměstí v místech dnešního kulturního domu. "Jeho rodiče byli Julie Mňačková, rozená Kovalčíková, a František Mňačko. Otec byl povoláním papučář, posléze dostal místo poštmistra ve slovenském Martině, kam se rodina odstěhovala," uvedla Zvonková.

Za druhé světové války se Mňačko zapojil do partyzánského hnutí, přidal se k ploštinské skupině. Osudy partyzánů a vypálené osady Ploština na česko-slovenském pomezí jsou tématem jeho autobiografického románu Smrt si říká Engelchen.

"V době komunismu patřil k prominentním novinářům, později se však přidal na stranu odpůrců režimu. V roce 1967 emigroval na několik měsíců do Izraele, později po srpnovém vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 odešel do Rakouska," uvedla mluvčí. V roce 1989 se Mňačko vrátil do Československa, vystupoval proti rozdělení státu. Zemřel v roce 1994 v Bratislavě. Mňačko je také autorem díla Jak chutná moc či Opožděné reportáže o zákulisí politických procesů v 50. letech minulého století.