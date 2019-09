Výbor textů Petra Šabacha doplní dvě dosud nevydané povídky

Tip pro čtenáře

Kniha TÝDNE. Dej mi své jméno od Andrého Acimana

Původní zpráva Pokud jste se dosud nesetkali s románem Dej mi své jméno, přestože titul zní povědomě, možná je vám známé jeho filmové zpracovaní (Call me by your name, 2017).... více