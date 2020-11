Vychází jedinečná kniha heraldika Jiřího Loudy s předmluvou prince Charlese

Přes tři roky redakční práce, přes tisíc osobitých kreseb erbů, uznání prostřednictvím předmluvy britského prince Charlese. Vydavatelství Univerzity Palackého ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci představily velkolepou publikaci k výročí nedožitých 100. narozenin významného českého heraldika Jiřího Loudy. Kniha mapuje téměř sedmisetletou historii rytířů Podvazkového řádu, jednoho z nejvýznamnějších společenství v Evropě, v jehož čele dnes stojí královna Alžběta.

Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu. Tak se jmenuje dvojjazyčná anglicko-česká publikace, která v ambiciózním, téměř bibliofilském provedení sumarizuje životní dílo Jiřího Loudy, světově proslulého heraldika, který většinu svého života prožil v Olomouci a který je mj. autorem grafické podoby velkého státního znaku ČR.

Spojnice mezi Českem a Velkou Británií

"Rytířská Anglie byla múzou Jiřího Loudy po desetiletí. Zalíbení v ní našel během druhé světové války, kdy působil jako výsadkář ve službách britského královského letectva, a poté ho už fascinace historií rytířů tzv. Podvazkového řádu neopustila. Osobitý a typicky britský rukopis, který Louda vtiskl do nespočtu kreseb erbů jednotlivých členů řádu, ve své předmluvě ocenil právě i princ Charles," přiblížil mezinárodní přesah publikace Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP.

Mezi členy Podvazkového řádu, jehož historie se píše už 672 let, nalezneme jména mnoha slavných, celosvětově významných osobností politického i kulturně-společenského života. Čtenáři si v knize mohou prohlédnout nejen osobní erby již zmiňované královny Alžběty či prince Charlese, ale také například erby prince Philipa, Bernarda Montgomeryho, Winstona Churchilla, Margaret Thatcherové, Edmunda Hillaryho či prince Williama.

"Úzké propojení Jiřího Loudy s Anglií bylo patrné téměř z každého kousku pozůstalosti, kterou jsme při přípravě na knihu procházeli. Všechny materiály nám navíc odkryly příběh, který jsme si nemohli nechat pro sebe, a proto jsme připravili také pozoruhodnou expozici," připomenul ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek, že až do 10. ledna 2021 v muzeu probíhá výstava s názvem Jiří Louda - Život mezi erby. "Jiří Louda patří díky své mimořádné životní dráze a až aristokratické noblese k nejvýjimečnějším osobnostem nejen Olomouckého kraje, ale i celé České republiky ve 20. století," dodal Holásek.

"Vždy jsem věděl, že Jiří věnuje kresbám erbů rytířů Podvazkového řádu enormní úsilí. Rozsah jeho práce při seznamování se s jeho pozůstalostí mě však i přesto v dobrém slova smyslu šokoval. Něco tak komplexního a velkolepého asi nikdo z nás nečekal," prozradil Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě a spoluautor publikace, kterého s Jiřím Loudou pojilo dlouholeté přátelství.

Obce sobě aneb "knižní Národní divadlo"

Jiří Louda není jen autorem grafického návrhu českého státního znaku a erbů anglických rytířů. Nakreslil také stovky znaků českých obcí a měst. A právě tato Loudova stopa napříč republikou se stala důležitou součástí při vydání knihy.

Velkolepé zpracování knihy Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu si totiž žádalo velkou finanční investici. A aby se tento opus magnum podařilo realizovat v plánovaném rozsahu a formátu, rozhodlo se Vydavatelství UP oslovit města a obce, pro něž Louda zpracoval obecní či městské znaky, s prosbou o příspěvek na vydání knihy.

"Zpětná vazba nás velmi mile potěšila. Drobné finanční dary ve výši od tisícovky po 20 tisíc korun nám zaslalo přes dvacet českých obcí a měst. Významně se na vzniku publikace samozřejmě finančně podílely také město Olomouc a Olomoucký kraj," vypočítal Aleš Prstek.

Spolu s příspěvkem ze Státního fondu kultury se tak celkem podařilo sesbírat více než 400 tisíc korun, díky nimž může mít kniha svou působivou formální podobu. "Je to takové naše malé Národní divadlo," dodal s nadsázkou Prstek s odkazem na velké množství drobných dárců, kteří vydání knihy podpořili.

"Jiří Louda je prototypem skromného hrdiny, v němž se snoubí celoživotní píle a odvaha. Jsem nesmírně rád, že se jeho nadčasové dílo dočkalo takto velkolepé edice. Účast naší univerzity při vzniku knihy přitom považuji za logickou milou povinnost," doplnil rektor UP Jaroslav Miller. Jiří Louda totiž v roce 2004 obdržel čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci. Mimo to byl v průběhu svého života oceněn i statutárním městem Olomouc, Olomouckým krajem a v neposlední řadě přebral též v roce 2000 z rukou prezidenta republiky Václava Havla Medaili Za zásluhy.

Podrobnější informace o knize jsou dostupné na stránkách louda.upol.cz.

Na fotografii v textu ředitel VUP Aleš Prstek a Otakar Fojt z britské ambasády. Na druhém snímku první a druhý výtisk určený pro britskou královnu.