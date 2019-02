Výstava v Lipsku ukazuje knihy utvářené českou prvorepublikovou avantgardou

Kreativitu české avantgardy, která se projevovala i výjimečným uměleckým pojetím knih, ukazuje výstava v Německém muzeu knihy a písma v Lipsku, jež se otevírá návštěvníkům. Expozice, kterou je možné zhlédnout do 11. srpna, je součástí Českého roku kultury v Lipsku, jenž vyvrcholí hostováním Česka na lipském knižním veletrhu ve dnech 21. až 24. března.

"Meziválečné Československo bylo absolutním průkopníkem pokud jde o knižní formu," říká kurátorka Anne Hultschová. Pro výstavu nazvanou "Cirkus v tiskařství. Česká avantgarda" vybrala na 80 umělecky náročných knih a časopisů z let 1918 až 1938, mezi nimiž nechybějí díla od Karla Čapka, Jaroslava Seiferta nebo Vladislava Vančury.

Mimořádné na české prvorepublikové avantgardě podle Hultschové bylo to, že se její originální nápady neomezovaly pouze na obálky knih, ale pokračovaly přes titulní stranu k sazbě, typografii a tiráži. Nezastavily se dokonce ani před logy jednotlivých nakladatelství, která se s každou knihou měnila, aby odpovídala jejímu celkovému uměleckému vyznění. V evropském srovnání je to ojedinělé. "To, co dnes nazýváme korporátní identitou, jim tehdy bylo zcela cizí. Šlo o knihu a o to, aby byla od prvního do posledního písmena ve stejném duchu," poznamenává.

Koordinátor Českého roku kultury v Lipsku Martin Krafl zase poukazuje na to, jak širokou škálou technik tehdejší knihy a jejich obaly vznikaly. "Už to slovo cirkus v názvu ukazuje, že to byla skutečně pestrobarevná práce od fotografií, přes koláže až po linoryty," podotýká.

Šéfka Německého muzea knihy a písma Stephanie Jacobsová je ráda, že kabinetní výstava, která je k vidění ve zlatavé místnosti s názvem trezor, ukazuje, jak blízko si přinejmenším v umělecké oblasti obě země byly. "Před sto lety existovala neskutečně živá a produktivní spolupráce mezi různými avantgardami v Evropě," zdůrazňuje. Také proto je expozice součástí akcí připomínajících 100 let od založení umělecké a architektonické školy Bauhaus.

Ukazovat českou avantgardou připravené knihy by bylo mnohem složitější, nebýt nizozemského antikváře Johna Vloemansa, který celá 70. a 80. léta jezdil do Československa a díla související s avantgardou a architekturou nakupoval. "Každé dva měsíce přijel třeba na týden nebo deset dní," přibližuje jeho tehdejší návštěvy komunistické země Hultschová. Sbírka Vloemanse, který část knih prodával dál a část si nechával, čítá přes 400 děl a je dnes v majetku drážďanské knihovny.

Začátkem března na výstavu v Lipsku naváže přehlídka filmů inspirovaných knihami českých autorů, včetně Čapka nebo Vančury. Další akce v rámci Českého roku kultury v Lipsku jsou naplánovány až do podzimu.