Záhady mezi řádky: Sběratel kostí a Zrcadlo, zrcadlo

Rádi si zpestříte léto napínavým čtením? Inspirovat se můžete knižními novinkami, které jsme pro vás připravili na druhý červencový týden. Vydejte se po stopách vraha z thrilleru Sběratel kostí či se ponořte do vyprávění mysteriózního příběhu Zrcadlo, zrcadlo debutující spisovatelky Cary Delevingne. Tep vám zaručeně zvýší rovněž Srdce v písku nebo pohnuté životní osudy Aliide a Zary, postav z románu Očista.



Sběratel kostí

Čtyři dospívající se rozhodnou vyrazit do lesů, aby vypátrali, kde sídlí pověstmi opředený Sběratel kostí. Z expedice se zpět vrátí pouze tři zúčastnění. Po dvaceti letech v ulicích Liverpoolu zahlédnou místní lidé zraněnou ženu, která tvrdí, že utekla ze spárů údajného Sběratele. Policista Henderson se snaží přesvědčit své nedůvěřivé kolegy, že tento mýtus je patrně skutečný. Když je v místech, odkud žena utekla, nalezeno tělo, případ začne nabírat na obrátkách. Vrah je mužům zákona v patách, a neuniká mu jediný krok, který policie k jeho nalezení učiní. Dechberoucí thriller britského spisovatele vydalo nakladatelství Brána.

Zrcadlo, zrcadlo



Knižní debut britské modelky, herečky a zpěvačky Cary Delevingne pojednává o šestnáctiletých přátelích (Zrzi, Leo, Rose a Naomi), kteří zcela nezapadají mezi své vrstevníky. Jejich životy nejsou perfektní, jednu věc mají však společnou: hudbu a jejich hudební skupinu Zrcadlo, zrcadlo. Jednoho dne Naomi zmizí a po několikatýdenním pátraní ji najdou bezvládnou a v bezvědomí v řece - od té chvíle dívka v kómatu bojuje o život. Co se jí přihodilo? A probere se někdy? Policie hodnotí případ jako pokus o sebevraždu, její kamarádi to ovšem zpochybňují. S náročnou situací se každý srovnává jinak: Leo propadá temným myšlenkám, Rose se po večerech opíjí... a Zrzi se rozhodne vypátrat pravdu. Román Cary Delevingne a Rowana Colemana vyšel v nakladatelství YOLI.

Srdce v písku



Cesty pilota Petra Hartmana a Sandry Koutné se spojí v Dominikánské republice, kde se svými nejbližšími prožívají bezstarostnou dovolenou a společně s turisty si užívají exotického prostředí. Nikdo z nich nemá tušení, že se pobyt záhy promění v pohromu a boj o holý život. Na letovisko se právě řítí smrtící hurikán... Knihu české spisovatelky Kláry Janečkové vydalo nakladatelství IKAR.

Očista



Příběh čtenáře zavede do Estonska 40. let, tedy časů, kdy byla země okupována Sovětským svazem a později do doby po rozpadu sovětského impéria. Aliide Truuová ukryje Zaru, jež se jednoho dne objevila v žalostném stavu na jejím prahu, před mafiánským pasákem. Přítomnost dívky vyvolá ve staré ženě vzpomínky na znásilnění a mučení z předchozí éry. Ani Zara to neměla dvakrát lehké... Ačkoliv spolu ženy nehrají zcela otevřenou hru, začíná mezi nimi vznikat užší vztah. Dílo spisovatelky finsko-estonského původu, Sofi Oksanen, vyšlo v nakladatelství Odeon.